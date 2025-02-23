Dün partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde - Son Dakika
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Politika

Dün partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde

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AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni MKYK listesi belli oldu. 14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilen ve dün kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden tek cümleyle istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, bugün AK Parti'nin yeni MKYK listesine 62'nci sıradan girdi.

23.02.2025 12:49  Güncelleme: 13:06
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AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde partinin yeni AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. Listede birbirinden sürpriz isimler yer aldı.

DÜN PARTİSİNDEN İSTİFA EDEN ÖZBUDUN LİSTEDE

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden milletvekili seçilen Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun dün kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden tek cümleyle istifa etmişti. Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Özbudun istifasını, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum." sözleriyle duyurmuştu. Özbudun, bugün AK Parti'nin yeni MKYK listesine 62'nci sıradan girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede Özbudun'a rozetini taktı.

Dün partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde
Dün partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti\'nin yeni MKYK listesinde

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Son Dakika Politika Dün partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mahşerin atlısı:
    MERAL AKŞENER ablaları gibi muhalif gibi göründüler. halkı kandırdılar OYLARI ALIP SEÇİLDİLER , SİNAN OĞAN gibi villalarını paralarını alıp ekepeye geçtiler başından beri söyledim EKEPEYE muhalif tek parti var. CHP . diğerleri muhalif gibi görünüp ekepeye çalışıyorlar örneklerde görüldüğü üzere herkes bu çerçevede siyasi tercihini yapsın . 955 1 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    kaçıncı sıradan girdiği bizi ilgilendirmiyo nekadara transfer oldu ilgilendiriyo 409 54 Yanıtla
  • Apple User:
    şunu gördük; seçim öncesi adaylara açık senet imzalatacaksın, parti değiştirirsen işleme koyar donuna kadar alır seçmene dağıtırım diye! yoksa bu böyle devam eder gider! 295 0 Yanıtla
  • Nis Ard:
    düşünün kendi partisinde iken bile akp ye hizmet eden bir siyasi imiş kadin, ajan desek yeridir 185 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    kör 153 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    kendi ideolojisine yakın partiye transfer olmayı anlarımda tam zıt partiye geçmesini anlayamıyorum insanların. ne kadar satılık insan varmış 140 0 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Aldığın oylar haram serap hanım 118 0 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    insanda omurga olmalı daha 20 gun once erdogani eleştirilirken parlementer sistemi savunuyirdu 110 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    ani U dönüşü :) 87 1 Yanıtla
  • Efruz Bozkurt:
    yavşAK 81 0 Yanıtla
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