AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde partinin yeni AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. Listede birbirinden sürpriz isimler yer aldı.
14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden milletvekili seçilen Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun dün kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden tek cümleyle istifa etmişti. Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Özbudun istifasını, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum." sözleriyle duyurmuştu. Özbudun, bugün AK Parti'nin yeni MKYK listesine 62'nci sıradan girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede Özbudun'a rozetini taktı.
Son Dakika › Politika › Dün partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde - Son Dakika
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