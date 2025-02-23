Dün partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti\'nin yeni MKYK listesinde

Mahşerin atlısı:

MERAL AKŞENER ablaları gibi muhalif gibi göründüler. halkı kandırdılar OYLARI ALIP SEÇİLDİLER , SİNAN OĞAN gibi villalarını paralarını alıp ekepeye geçtiler başından beri söyledim EKEPEYE muhalif tek parti var. CHP . diğerleri muhalif gibi görünüp ekepeye çalışıyorlar örneklerde görüldüğü üzere herkes bu çerçevede siyasi tercihini yapsın .