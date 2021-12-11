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Dündar, Gençosman esnafının sıkıntılarını dinledi - Son Dakika

Dündar, Gençosman esnafının sıkıntılarını dinledi

11.12.2021 15:15
Dündar, Gençosman esnafının sıkıntılarını dinledi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı esnafı ile bir araya geldi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı esnafı ile bir araya geldi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından her hafta düzenlenen 'Esnaf Buluşması'nın son adresi Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı oldu. Bölge esnafının geniş katılım sağladığı etkinliğe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İrfan Akkaya, il ve ilçe yöneticileri, muhtarlar ve mahalle temsilcileri katıldı. Başkan Dündar, ayakkabıcı esnafının sorun ve sıkıntılarının konuşulduğu toplantıda, esnafın talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Toplantıda yaptığı konuşmada Osmangazi'de yaşayan herkese hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Dündar, bir zamanlar Türkiye'de ayakkabı imalatı ve ticaretinin merkezi olan Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı'nı yeniden eski günlerine kavuşturmak için ortak hareket edip bir yol haritası belirlemek gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

"Gençosman'ı eski günlerine kavuşturmalıyız"

Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı esnafının sıkıntı ve taleplerini tek tek dinledikten sonra bir konuşma yapan Başkan Dündar, "Adımlarımızı geleceği görerek atmamız lazım. Eğer geleceği görebiliyorsak, kendimizi her açıdan ayakta tutabiliriz. Yoksa bir süre yerimizde sayar sonra da yok olup gideriz. Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı, Bursa'nın en eski ticari merkezlerinden bir tanesi. Bir zamanlar tüm Türkiye'nin ayakkabı imalatı ve ticaretinin merkezi burasıydı. Maalesef artık eski hareketlilik yok. Zamanla rekabet şartları çok değişti. Çok hızlı bir değişim oldu. Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı'nı eski günlerine kavuşturmak için bir yol haritası belirlemek lazım. Bu harita doğrultusunda hedefe ilerlemeliyiz. Burası ayakkabı ticaretinin kalbi. Buradaki ticareti canlı tutmak, daha sonra da ileriye götürmek için ne yapmalıyız, bunları konuşmalıyız" dedi.

"Esnafımızın derdi bizim derdimizdir"

AK Parti İl Başkan Yardımcısı İrfan Akkaya da yaptığı konuşmada AK Parti olarak her zaman esnafın yanında yer aldıklarını ifade ederek, "Esnafımızın sıkıntısı bizim sıkıntımız, esnafımızın dertleri bizim derdimizdir. Esnafımızın sıkıntılarına çözümler üretebilmek adına düzenli olarak bu toplantıları düzenliyoruz" dedi.

"İlk günden bu yana esnafımızın yanındayız"

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de, esnafın dertlerine deva olmak, sıkıntılarına çözüm üretebilmek adına her hafta 'Esnaf Buluşması' toplantıları düzenlediklerini söyledi. Cömez, "AK Parti kurulduğu ilk günden bu yana her zaman esnafımızın yanında yer alıyor. Dün nasıl esnafımız ile birlikteysek bugün de esnafımızın yanındayız, yarın da yanında olmaya devam edeceğiz. Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı esnafımız ile bir araya gelip sıkıntı ve taleplerine kulak vermek adına bugün bu buluşmayı düzenledik. Sıkıntılarına çözüm, dertlerinize deva olabilmek adına yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Dündar, Gençosman esnafının sıkıntılarını dinledi
Dündar, Gençosman esnafının sıkıntılarını dinledi

Mustafa Dündar, Osmangazi, Hisarcık, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dündar, Gençosman esnafının sıkıntılarını dinledi - Son Dakika


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