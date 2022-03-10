Dünyanın takip ettiği üçlü barış zirvesi başlıyor - Son Dakika
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Dünyanın takip ettiği üçlü barış zirvesi başlıyor

10.03.2022 10:13
Dünyanın takip ettiği üçlü barış zirvesi başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla saat 11.00'de Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla saat 11.00'de Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşecek. Zirveyi takip edecek yerli ve yabancı 334 basın mensubu, sabahın erken saatlerinde sıkı güvenlik önlemleri altında salona alındı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 15. gününde devam ederken, ateşkes ve barış ilan edilmesi için yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor. Bu çalışmaları yürüten ülkelerin başında ise Türkiye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde "Diplomasiyi yeniden kurgulamak" temasıyla 11-13 Mart'ta Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'de yapılacak Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba dün gece saatlerinde Antalya'ya geldi. Antalya'daki üçlü zirve, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Hotel'de yapılacak. Zirveye ise dünyanın çeşitli ülkelerinden 334 gazeteci akreditasyon yaptırdı. Saat 11.00'de başlaması öngörülen üçlü zirve için basın mensupları sabasın erken saatlerinde otelin arka tarafındaki giriş noktasında akreditasyon kartlarını almak için sıraya girdi. 6'şarlı gruplar halinde otele alınan gazeteciler, kartlarını aldıktan sonra iki farklı arama noktasından geçerek medya salonuna alındı. Büyük ilgi gösterilen zirveyi takip eden gazeteciler bekleyişlerini sürdürürken, ülkelerinin televizyonları için canlı yayın gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın görüşme sonrasında ayrı ayrı basın toplantısı yapacağı belirtildi. - ANTALYA

Dünyanın takip ettiği üçlü barış zirvesi başlıyor
Dünyanın takip ettiği üçlü barış zirvesi başlıyor
Dünyanın takip ettiği üçlü barış zirvesi başlıyor
Dünyanın takip ettiği üçlü barış zirvesi başlıyor
Dünyanın takip ettiği üçlü barış zirvesi başlıyor
Dünyanın takip ettiği üçlü barış zirvesi başlıyor

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Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla üçlü toplantı öncesi görüştü Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla üçlü toplantı öncesi görüştü Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Saat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dünyanın takip ettiği üçlü barış zirvesi başlıyor - Son Dakika


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