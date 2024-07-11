Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis

Geniş Video İzle

Toplumun kanayan yaralarından biri olan sokak köpekleriyle ilgili düzenleme tamamlandı. Kapsamı daraltılan başıboş köpekleri uyutmaya belediyelerde oluşturulacak kurul karar verecek. Köpek toplamayan yerel yöneticilere bir yıldan üç yıla hapis cezası verilecek. Bu suçun tekrarı durumunda ceza artacak ve belediye başkanları seçilme yeterliliğini kaybetmiş sayılacak.

11.07.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, sokakları terörize eden başıboş köpeklerle ilgili kanun teklifini tamamladı. Meclis grubunda vekillerin bilgilendirildiği teklif imzaya açıldı. Buna göre, daha önceki taslakta yer alan uyutma maddesinin kapsamı daraltıldı. Buna göre, barınaklarda bir ay boyunca sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasını öngören maddede sorumluluk yerel yönetimlere veriliyor. Kuduz tehlikesi olan, hastalıklı, saldırgan sokaklarda sürüler hâlinde dolaşan başıboş köpekler barınaklara alınacak, uyutulup uyutulmayacağına belediyeler nezdinde, veteriner hekimlerden oluşacak bir kurul karar verecek.

YEREL YÖNETİMLERE 2 YILLIK SÜRE TANINACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Uyutulması gerekmeyen başıboş köpekler, sokaklardan toplandıktan sonra, kısırlaştırılacak ve aşılanacak. Ancak yeniden sokağa salınmayacaklar, bakımları barınaklarda yapılacak. Bu konuda, yerel yönetimlere iki yıllık süre tanınacak. Bu süre içinde barınaklarını yapıp, sorumluluk bölgelerindeki başıboş köpekleri toplayacaklar. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerel yöneticilere bir yıldan üç yıla hapis cezası verilecek. Bu suçun tekrarı durumunda ceza artacak ve belediye başkanları seçilme yeterliliğini kaybetmiş sayılacak. Ayrıca, sokak hayvanlarını kendi bölgelerinden toplayıp başka bölgeye bırakanlara yönelik para cezaları da artırılacak.

YÜZDE 5 BÜTÇE AYRILACAK

Belediyeler, barınak ve diğer bakım masrafları için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırmak zorunda olacak. Bu pay başka harcamalar için kullanılmayacak, yapılan denetimlerde başıboş sokak köpekleri için ayrılan payı başka amaçlar için kullanan belediye başkanlarına da ceza verilecek. Ayrıca evcil hayvanını sokağa atana veya yasaklı ırkların üretimini yapanlara hayvan başına 60 bin lira ceza verilecek, bir daha hayvan sahiplenmesi de mümkün olmayacak.

YENİDEN SOKAĞA BIRAKILMAYACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklif ile ilgili şunları söyledi: Şu anda, sokaktan alınan bir hayvan, kısırlaştırılıp, aşılanıp sokağa bırakılıyordu. Yeni teklifte şimdi bu uygulamaya son veriliyor. Barınaklarda bakılacaklar. Rehabilite edilemeyen, saldırgan, hastalıklı, kuduz riski olan, sahiplenme imkânı olmayan hayvanlara uyutma uygulanacak. Belediyeler, barınaklar ve başıboş hayvanların rehabilitasyonu için bütçelerinden pay ayırmak zorunda olacak. Yapmayanlara da denetim yapılacak, ceza verilecek. İhmal edenlere hapis cezası verilecek. Bu konuda kim sorumluysa, ceza verilecek.

Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis

Sokak Köpeği, Hayvan Hakları, Hukuk, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: müthiş karar toplayın ve uyutun 22 8 Yanıtla
    Hursit Yavas: Evet ne kadar geç kalınmış olsada sokaklar köpeklerden temizlenmeli 6 1
  • Beykozlu: Hayvanları seviyorum ama yazık değil mi onca insanı zarar veriyorlar . Sadece empati yapsınlar kendi çocuklarının başını böyle bir şey gelse ne tepki verirler acaba 20 2 Yanıtla
  • Çuvaldız: uyutulmalarına karşı olmakla birlikte, toplanıp barınağa götürülmesi elzemdir, hayvan severler oralara mama taşısınlar..! 10 3 Yanıtla
  • Özlem ılgın: bu kararı weren emeği geçen herkes Allah'ın adaletinin tecelli etmesini beklesin. zamanında bütçe ayirmayip kısırlaştırmadiklari için olan bu olaylardan bu kadar canı sorumlu tutup yok etmek ne vicdana nede toplum ahlakına sığar. siz çocuklar için güvenli sokak yapmak istiyorsanız sokaktaki başıboş mültecileri toplayın önce. yazıklar olsun 4 6 Yanıtla
    ferhat eser: özlem Türk kahvesi ayıltır kendine getitir günde 4 tane bol köpüklü iç benim gibi 1 1
  • Mehmet Aydaz: başka türlü CHP yi yenme şansları yok 2 0 Yanıtla
  • Erkut Köse: İlçe ilçe yan komşu ilçeye taşırlar görürsünüz 1 1 Yanıtla
  • Yasin Altıner: Küreselcilerin izinden devammm 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Gören: Daha farklı çözüm bulmaları gerekiyor uyutulması gereken 2 ayaklı hayvanlar varken Bu hayvanların suyunu Mamasını verdikten sonra hiçbir şey olmaz çözüm ise kısırlaştırmak uyutulmak değil. O zaman 2 ayaklı hayvanlar için de düzenleme yapılması gerekiyor Onlar içinde Kısasa kısas 0 0 Yanıtla

11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:47:29. #1.11#
SON DAKİKA: Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement