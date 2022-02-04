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Edremit'te 'Meslek Edindirme Kursları' sertifika töreni - Son Dakika

Edremit'te 'Meslek Edindirme Kursları' sertifika töreni

04.02.2022 14:46
Edremit'te 'Meslek Edindirme Kursları' sertifika töreni

Van'ın Edremit Belediyesi bünyesindeki aile toplum merkezinde açılan kurslara katılan 200 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Van'ın Edremit Belediyesi bünyesindeki aile toplum merkezinde açılan kurslara katılan 200 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Bazı gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Edremit Belediyesi bünyesinde bulunan aile toplum merkezinde eğitim gören kursiyerlerin sertifika törenine katıldı. Beraberinde AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partili üyelerle aile toplum merkezindeki sınıfları gezen Karaaslan, daha sonra sertifika törenine katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sertifika alan kursiyerlere başarılar diledi. Aldıkları sertifikaların hayatlarına yön vermesi temennisinde bulunan Başkan Say, kadınların her alanda olmaları için Edremit Belediyesi olarak çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Kursiyerleri tebrik eden Başkan Say, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a da katılımlarından dolayı teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçmişte çok nadir görülen bu tür komplekslerin daha çok İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde olduğunu ve kadınların ulaşmasında sıkıntı yaşandığını vurgulayan Karaaslan, "Bu tür merkezler şimdi Türkiye'nin dört bir yanında bulunmaktadır. Türkiye'ye bu vizyonu kazandıran, bizlere bunu sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından meslek edindirmeye yönelik ahşap, el sanatları, biçki-dikiş, takı tasarım ve tığ örgü, makine nakışı, iğne oyası, bilgisayar, İngilizce, okuma-yazma ve bağlama eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Tören toplu fotoğrafların çekilmesi ile sona erdi. - VAN

Edremit'te 'Meslek Edindirme Kursları' sertifika töreni
Edremit'te 'Meslek Edindirme Kursları' sertifika töreni
Edremit'te 'Meslek Edindirme Kursları' sertifika töreni
Edremit'te 'Meslek Edindirme Kursları' sertifika töreni
Edremit'te 'Meslek Edindirme Kursları' sertifika töreni
Edremit'te 'Meslek Edindirme Kursları' sertifika töreni

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Edremit Belediyesi, AK Parti, Edremit, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Edremit'te 'Meslek Edindirme Kursları' sertifika töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edremit'te 'Meslek Edindirme Kursları' sertifika töreni - Son Dakika
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