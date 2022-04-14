Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama Açıklaması

14.04.2022 01:59
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama Açıklaması

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun, son toplantısında, ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistemin kurulmasını kararlaştırdığı bildirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun, son toplantısında, ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistemin kurulmasını kararlaştırdığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, son dönemdeki ekonomik gelişmeler ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon görünümü üzerindeki etkileri görüşüldü.

Toplantıda, gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler ile tarımsal üretimin artırılmasına ve gıda arz güvenliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasına yönelik kararın alındığı toplantıda, artan enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere ek finansman imkanlarıyla enerji verimliliğini artıracak ilave önlemler görüşüldü.

Toplantıda, enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesine ilişkin tedbirler, bütçe imkanlarının etkin kullanımına yönelik alınabilecek aksiyonlar ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalifiye insan gücünün geliştirilmesine yönelik önlemler değerlendirilirek, önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama Açıklaması - Son Dakika


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