Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması bugün Silivri'de görülecek olan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin ihale davası ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği öne sürülen "para sayma" görüntüleri hakkındaki dava da bugün görülecek.

11.04.2025 09:05  Güncelleme: 09:52
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada hakim karşısına çıkacak.

Ekrem İmamoğlu, bugün Silivri'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle, "Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanacak. İmamoğlu'nun bu davada 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması, kamu görevinden men edilmesi isteniyor.

"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA"

Öte yandan 2023'te İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu İmamoğlu'na "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açılmıştı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin bu ihale davası da bugün görülecek. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ İÇİN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bugün görülecek bir diğer dava da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği öne sürülen "para sayma" görüntüleri hakkında olacak. 31 Mart yerel seçimlerine doğru ortaya çıkan görüntüler neticesinde, aralarında İmamoğlu'nun ekip arkadaşlarının da bulunduğu 22 kişi, "kanuna aykırı bağış toplamak" iddiasıyla yargılanıyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Duruşma öncesi Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi çevresinde güvenlik önlemi alındı. Önlemler çerçevesinde jandarma köpekleri de hazır bekletilirken, araç girişleri kontrollü olarak sağlandı. Duruşma salonunun karşısındaki alanda beklemelere izin verilmediği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak
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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Kasım Ömeroğlu:
    yedin bitirdin İstanbulu yazıklar olsun, şu İstanbula yıllardır kaliteli bir hizmetin yok Ekrem bey. 14 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    aga neden bir tane bile akp li yargilanmiyor. bu kadar mı temizler ? bu kadar temizler ise ülke neden bu halde ? ekonomi neden bozuk. İmamoğlu mu bozdu ? 14 6 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Benim haberim yoktu onlar saymış muhatap almıyorum der.Yaptigi ittifaklarla haberim yok bunu parti olarak karar almış diyerek; işin içinde yok gibi görünmek, kendini parti üstü varlık görmesi bırakın partiyi ülke için en büyük şeytanlık..... 13 5 Yanıtla
  • Sk 06:
    Tayyip'in kimyasını bozan adam İmamoğlu yanındayız sonuna kadar çekemediler seni tüm hainlere inat MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ASKERLERİYİZ 7 9 Yanıtla
  • Hakan1421:
    bunun davası bitmez, rüşvet, hakaret, tehdit, hırsızlık her halt var 7 3 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Gizli tanık mensur mu? Muhalefetin haline üzülmemek elde değil. İtirafçılar parti içinden. 3 1 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    iftira atıldığı o kadar belliki halk bunu yemiyor 2 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bizde Atamız Fatih Sultan Mehmet Han Ve Yavuz sultan Selim Han ın Askerleri’yiz Hele Sultan Selim Han Sağ olsaydı taş üstünde taş Kelle üstünde baş koymazdı Allah rahmet eylesin 1 0 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    ya kim oldugu belli olmayan adamlarin "gorusum oyle" diye yonelttigi suclamalar. gordum, duydum da demiyor. burdaki iki trolle "istanbulu soydun ekrem" diye algi yapiyorlar, ilk dk'larda bizi sansurluyorlar ki trollerinin mesajlari ustte kalsin, bakiyorsun like dislikelar muhalefete hak veren durumdaysa binlerde (sansur yok), trollerin paylasimlari onay aliyorsa 200/300 (artik kime izin veriyorlarsa like dislike yapsin diye), cok ilginc o durumlarda like dislike birakiyorsun cikiyorsun uygulamadan sonra gelip bakinca "silinmis". bu yorumu ister yayinla ister yayinlama gt kili haberler.com, biz bunlari ekran goruntuleriyle kanitlariyla sosyal medyada paylasip sizin ne bk oldugunuzu millete gosteriyoruz. siz burda bu basit taktiklerle algi yapmaya devam edin, arkanizi yasladiginiz tiran gidince gorecegiz adalet karsisinda ne yapiyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • Mert kilic:
    uyumaya devam Vatanda?;-) . Allah akil versin size. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak - Son Dakika
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