Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak

Ghost Riley:

ya kim oldugu belli olmayan adamlarin "gorusum oyle" diye yonelttigi suclamalar. gordum, duydum da demiyor. burdaki iki trolle "istanbulu soydun ekrem" diye algi yapiyorlar, ilk dk'larda bizi sansurluyorlar ki trollerinin mesajlari ustte kalsin, bakiyorsun like dislikelar muhalefete hak veren durumdaysa binlerde (sansur yok), trollerin paylasimlari onay aliyorsa 200/300 (artik kime izin veriyorlarsa like dislike yapsin diye), cok ilginc o durumlarda like dislike birakiyorsun cikiyorsun uygulamadan sonra gelip bakinca "silinmis". bu yorumu ister yayinla ister yayinlama gt kili haberler.com, biz bunlari ekran goruntuleriyle kanitlariyla sosyal medyada paylasip sizin ne bk oldugunuzu millete gosteriyoruz. siz burda bu basit taktiklerle algi yapmaya devam edin, arkanizi yasladiginiz tiran gidince gorecegiz adalet karsisinda ne yapiyorsunuz