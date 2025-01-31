Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in 'tehdit edilmesi' ve bazı soruşturmalarda görevli bilirkişileri 'hedef göstererek yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği' iddialarıyla ilgili iki ayrı soruşturma kapsamında bugün ifade verecek.

SİYASİ PARTİLER DAYANIŞMA GÖSTERECEK

İmamoğlu'nun ifadesine çeşitli muhalefet partileri de destek verecek. CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Gelecek Partisi, adliye önünde buluşarak İmamoğlu'na dayanışma gösterecek.

İMAMOĞLU ÇAĞLAYAN'A ÇAĞIRMIŞTI

İmamoğlu ifade işlemiyle ilgili dün sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. İmamoğlu, "Bu kötü gidişata dur demek için partimiz yola çıktı. Bu dibe vuruştan kurtulmanın tek yolu seçimdir. Erken seçim. Bu yüzden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, partimiz için son derece demokratik bir cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlattı. Partimizin bu kararını en güçlü bir şekilde destekliyorum. Hepimiz bu süreçte güçlerimizi birleştirmeliyiz.

"BENİM GİBİ DÜŞÜNEN MİLYONLARCA KİŞİNİN İFADESİ ALINACAK"

Sabah Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için ifadem alınacak. Ama yarın sadece benden ifade alınmayacak. Benim gibi düşünen on milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak. Sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü alır. Bu yoldan da dönmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL'DEN ÇAĞRI: PARTİLİLERİ İFADE VERMEYE DAVET EDİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de çağrı yapmıştı. Özel dün yaptığı açıklamada "Yarın biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu ifadeye çağırıldı. Ekrem İmamoğlu, Trabzonlu bir belediye başkanı olarak, Hasan Amca'nın oğlu Ekrem Bey olarak değil; bütün İstanbul'un 'Çalmadan, çırpmadan, israf etmeden, hakkaniyetle bu şehri yönet' diye emanet ettiği o şehrin emin insanı ifadeye çağırılıyor. Yarın ifadeye çağrılan İstanbul'un ta kendisidir. Başta Cumhuriyet Halk Partililerdir. Ama bütün demokratlardır. Ekrem İmamoğlu'na oy veren, gelecekte oy vermeyi düşünen ya da ona yapılan haksızlığı kendine yapılmış olarak hisseden herkes bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. O yüzden ben İstanbul'u yarın ifade vermeye çağırıyorum. Cumhuriyet Halk Partilileri ifade vermeye davet ediyorum" demişti.