Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in "tehdit edilmesi" ve bilirkişileri "hedef göstererek yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği" gerekçesiyle iki ayrı soruşturma kapsamında bugün ifade verecek. CHP'nin çağrıları sonrası Çağlayan Adliyesi önünde kalabalıklar oluşmaya başlarken polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

31.01.2025 08:43
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in 'tehdit edilmesi' ve bazı soruşturmalarda görevli bilirkişileri 'hedef göstererek yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği' iddialarıyla ilgili iki ayrı soruşturma kapsamında bugün ifade verecek.

SİYASİ PARTİLER DAYANIŞMA GÖSTERECEK

İmamoğlu'nun ifadesine çeşitli muhalefet partileri de destek verecek. CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Gelecek Partisi, adliye önünde buluşarak İmamoğlu'na dayanışma gösterecek.

Ekrem İmamoğlu bugün hakkındaki 2 soruşturma kapsamında ifade verecek

İMAMOĞLU ÇAĞLAYAN'A ÇAĞIRMIŞTI

İmamoğlu ifade işlemiyle ilgili dün sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. İmamoğlu, "Bu kötü gidişata dur demek için partimiz yola çıktı. Bu dibe vuruştan kurtulmanın tek yolu seçimdir. Erken seçim. Bu yüzden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, partimiz için son derece demokratik bir cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlattı. Partimizin bu kararını en güçlü bir şekilde destekliyorum. Hepimiz bu süreçte güçlerimizi birleştirmeliyiz.

"BENİM GİBİ DÜŞÜNEN MİLYONLARCA KİŞİNİN İFADESİ ALINACAK"

Sabah Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için ifadem alınacak. Ama yarın sadece benden ifade alınmayacak. Benim gibi düşünen on milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak. Sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü alır. Bu yoldan da dönmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu bugün hakkındaki 2 soruşturma kapsamında ifade verecek

ÖZEL'DEN ÇAĞRI: PARTİLİLERİ İFADE VERMEYE DAVET EDİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de çağrı yapmıştı. Özel dün yaptığı açıklamada "Yarın biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu ifadeye çağırıldı. Ekrem İmamoğlu, Trabzonlu bir belediye başkanı olarak, Hasan Amca'nın oğlu Ekrem Bey olarak değil; bütün İstanbul'un 'Çalmadan, çırpmadan, israf etmeden, hakkaniyetle bu şehri yönet' diye emanet ettiği o şehrin emin insanı ifadeye çağırılıyor. Yarın ifadeye çağrılan İstanbul'un ta kendisidir. Başta Cumhuriyet Halk Partililerdir. Ama bütün demokratlardır. Ekrem İmamoğlu'na oy veren, gelecekte oy vermeyi düşünen ya da ona yapılan haksızlığı kendine yapılmış olarak hisseden herkes bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. O yüzden ben İstanbul'u yarın ifade vermeye çağırıyorum. Cumhuriyet Halk Partilileri ifade vermeye davet ediyorum" demişti.

Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Kubilay Gençtürk:
    kötülüğün kaynağı sensin İmamoğlu..! devletin savcısını bilirkişisini hedef göstermek kimin haddine..! 61 48 Yanıtla
  • Sk 06:
    Adamsın İmamoğlu yanındayız sonuna kadar çekemediler sizleri 48 60 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Ceza versinler diye Kaşınıyor amaç Madur Rölü 47 30 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    Bu adamın Hala bu ülkeyi yönetebileceğine inananlar varya şaşıyorum! CHP başına Atatürk çizgisinde olan Mansur yavaş veya Ümit özdağ Zihniyetinde olan İnsanların gelmesi gerek 17 38 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Sırf mağdur ayaklarıyla prim kasıyor Milleti galeyana getirecek diye onlarca kere tutuklanması gerekecek suç işlemiş olan adamı tutuklayamıyorlar 23 16 Yanıtla
  • Naim ÖNERYILDIZ:
    malesef bu ülkede herkes hırsız.... 29 5 Yanıtla
  • aragorn:
    ekoooo sen tatili seversin bu mevsimde en güzel yer SİLİVRİ ha ha ha ha 16 12 Yanıtla
  • sehmus fatih:
    kendini hapse ettırıp acitasyon yaptıracak 16 10 Yanıtla
  • kazbek tseyev:
    AKTRILLER ULAN HER TARAFI İSTİLA ETMİŞLER 12 10 Yanıtla
  • Apple User:
    koşa koşa gider 11 2 Yanıtla
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