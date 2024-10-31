Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta miting düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitingde yaptığı konuşmada, "Sizinle uğraşacağım. Seçimlerde yenemediğiniz bileği yasaklar, tutuklamalarla, kayyumlarla bir milim bile eğemeyeceksiniz" dedi.

31.10.2024 18:01
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından bugün saat 16:00'da tüm İstanbulluları Esenyurt'a davet etmişti. Özel'in çağrısına uyan çok sayıda partili Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Halk buluşmasına CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı. Mitingde halka seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yumruğunu sıkarak 'Ben sizinle uğraşacağım' demesi dikkat çekti.

"BU UTANÇ VERİCİ UYGULAMANIN ALTINDA KALACAKLAR"

Ahmet Özer'in tutuklanmasına sert ifadelerle tepki gösteren gösteren İmamoğlu, "Ne yazık ki her gün bir başka bir karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidarla karşı karşıyayız. Benim uzun yıllardır tanıdığım bu memleketin yetiştirdiği bir profesörü uyduruk sebeplerle tutuklayıp Esenyurt'u kayyuma emanet ettiler. 31 Mart gününden bugüne hep aynı uygulamaları, sandıkta kaybettiklerini yargı aracılığıyla geri almadılar mı? Önümüzdeki seçimi bugünden kazanmak için şimdiden milleti baskı altına almak istiyorlar. Yapamayacaksınız. Hukuk görüntüsü altında yaptıkları bu utanç verici uygulamanın altında kalacaklar" dedi.

"HER GÜN BİR YALAN"

İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

Çözüm süreci heyeti arasında gerçekleşen konuşmada İmralı'da yapılan toplantıda Ahmet başkanımızın adı geçiyormuş, demek ki teröristmiş. Çözüm sürecine katkı sağlamak için çabalayan teröristse, o süreci başlatan kamu görevlilerini ne yapacağız? Neymiş; o gün başka bugün başkaymış. Kendi işlerine geldiği gibi evirip çevirip kıvırıp her gününü bir yalanla geçiren akılla karşı karşıyayız. Aklını vicdanını başkasına kiraya vermemiş hiç kimse bunun bir siyasi operasyon olduğunu bilir.

"ALLAH AŞKINA AHMAK DAVASI NEDİR?"

Hak kiminse o hakkı savunmak Ekrem İmamoğlu'nun boynunun borcudur. Bu kardeşiniz 6 yıldır bunların iftiralarıyla, uydurma teftişlerle uğraşmıyor mu? Allah aşkına ahmak davası nedir? Böyle hukuk olmaz. Siz önce milletin sandıktan çıkan iradesine saygılı bir iktidar olduğunuzu kanıtlayın. Dünyada sevgiden büyük bir şey var mı? 'Biz yaradılanı severiz yaradandan ötürü' demiyor muyuz? Bu topraklardaki öğretilere bunlar uzaklar.

"BEN SİZİNLE UĞRAŞACAĞIM"

Buradan söz veriyorum ben sizinle uğraşacağım. Bu kötülükle mücadeleyi büyüteceğiz. Cumhuriyet'in ve demokrasinin çürütülmesine asla seyirci kalmayacağız. Bu bileği görüyor musunuz? Seçimlerde bükemediğiniz bu bileği yasaklarla ve kayyumlarla bir milim bile bükemeyeceksiniz. Biz meselelerimizin çözümünü gizli saklı hesaplarla aramıyoruz, ortak değerlerimizde arıyoruz. Herkesin hakkını ona teslim etmekte arıyoruz. Esenyurt'ta biz iki elimizi de saklamadan açtık kardeşlerimize. Sadece Kürt vatandaşlarımızla değil bütün kardeşlerimizle biz bir elimizde gizli bir sözleşmeyi diğerinde de tehdidin şantajın sopasını saklamadık.''

Ekrem İmamoğlu\'ndan Esenyurt\'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı \'Sizinle uğraşacağım\' dedi

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (111)

  • AHMET YILMAZ:
    Baskan ÎMAMOĞLU gönlümüzdesin 164 695 Yanıtla
  • Murat:
    Şuna bak şuna. Daha geçen salı günü M.Kemalin askeriyiz diyorlardı şimdide oldular Apo'nun en sadık askeri 680 146 Yanıtla
  • Zekai Kara:
    İstanbul pislikten kokuyor, önce işine bak 646 125 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Hiç Birşey yapamazsın 570 124 Yanıtla
  • Celil Başer:
    kuyruk acın var galiba palyaço çok acelecisin bekle sıra sanada gelecek lütfen EKOOOOO 512 121 Yanıtla
  • Murat:
    dem'in yaverleri sizi.!!!! 488 98 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    Sıra sanada gelecek işallah sevimsiz 474 96 Yanıtla
  • Hüseyin Apaydın:
    Ugrassa nolucak acaba ekrem kimki ben anlamadim kendini ne kadar yüksekte görüyo bu buna köy muhtarligi bile fazla ama gelki oy veren akli düsün saman saman saman 422 96 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sen işine bak kiminle uğraşacağına yürü git kibirli adam 417 81 Yanıtla
  • res:
    5Saray k oyar geçer 141 58 Yanıtla
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