Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sena Tufan'ın haberine göre, CHP İstanbul İl Örgütü'nün meclis üyeleri buluşması dün gerçekleşti.

"İSTANBUL SEÇİMLERİNDEKİ BAŞARIMIZIN ARKASINDA BİRLİK VE BERABERLİK VARDI"

Burada konuşan İmamoğlu parti içi gruplaşma iddialarına değinerek "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı. İstanbul seçimlerindeki başarımızın arkasında birlik ve beraberlik vardı. 'Ben değil biz dedik' şimdi yine, 'Ben değil biz ve dostlarımız' diyoruz" diye konuştu.

"ŞUNU BİLSİNLER Kİ NE KORKARIZ NE DE PABUÇ BIRAKIRIZ"

İmamoğlu, İBB'deki teftişi hatırlatıp "Meclis'teki arkadaş İBB'de 550 terörist var demişti. 'Bulun, getirin' diyoruz, ortada kimse yok. Her gün İmamoğlu, her gün İBB, her gün İstanbul ile uğraşıyorlar. Ama şunu bilsinler ki ne korkarız ne de pabuç bırakırız" ifadelerini kullandı.