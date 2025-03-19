Ekrem İmamoğlu için neden gözaltı kararı verildi? İşte İBB\'ye yapılan operasyonun detayları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve ekibine operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde, yaklaşık 20 polis aracıyla İmamoğlu'nun konutuna giden polis ekipleri konutta arama yaptı. Arama sonrası İmamoğlu gözaltına alıundı ve sağlık kontrolüne götürüldü.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu'nun konutuna 20 araç dolusu polis geldiğini duyurdu. Günaydın, operasyonun siyasi bir hamle olduğunu öne sürdü.

İMAMOĞLU: YILMAYACAĞIM

Ekrem İmamoğlu, yaşanan gelişmeler üzerine evinden bir video paylaştı. Açıklamasında, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimizi kötülüğe alet ederek, yüzlerce polis yığmıştır. Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı herkes bilsin.O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

MURAT ONGUN GÖZALTINA ALINDI

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Ongun, "Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu'nu savunmamızı engelleyeceklerini sanıyorlar" dedi.

MEDYA A.Ş VE KENT UZLAŞISI

Sabah gazetesinin haberine göre, aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 105 kişiyle ilgili yürütülen operasyon Medya A.Ş. ihaleleri ve terör bağlantılı olduğu kaydedildi.