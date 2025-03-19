Ekrem İmamoğlu için neden gözaltı kararı verildi? İşte İBB'ye yapılan operasyonun detayları - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu için neden gözaltı kararı verildi? İşte İBB'ye yapılan operasyonun detayları

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu'nun evine sabah saatlerinde polis gönderilirken operasyonun, Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi. Ayrıca operasyonla ilgili aralarında iş insanı ve gazetecinin olduğu 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

19.03.2025 07:25  Güncelleme: 07:49
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve ekibine operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde, yaklaşık 20 polis aracıyla İmamoğlu'nun konutuna giden polis ekipleri konutta arama yaptı. Arama sonrası İmamoğlu gözaltına alıundı ve sağlık kontrolüne götürüldü.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu'nun konutuna 20 araç dolusu polis geldiğini duyurdu. Günaydın, operasyonun siyasi bir hamle olduğunu öne sürdü.

İMAMOĞLU: YILMAYACAĞIM

Ekrem İmamoğlu, yaşanan gelişmeler üzerine evinden bir video paylaştı. Açıklamasında, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimizi kötülüğe alet ederek, yüzlerce polis yığmıştır. Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı herkes bilsin.O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

MURAT ONGUN GÖZALTINA ALINDI

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Ongun, "Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu'nu savunmamızı engelleyeceklerini sanıyorlar" dedi.

MEDYA A.Ş VE KENT UZLAŞISI

Sabah gazetesinin haberine göre, aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 105 kişiyle ilgili yürütülen operasyon Medya A.Ş. ihaleleri ve terör bağlantılı olduğu kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu için neden gözaltı kararı verildi? İşte İBB\'ye yapılan operasyonun detayları

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu için neden gözaltı kararı verildi? İşte İBB'ye yapılan operasyonun detayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Hiçkimse:
    nedense imamoğlu aday olacağı kesinleşince başladı bunlar 152 89 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Tonlarca maaş alıyorlar oda yetmiyor çalıyorlar lan rahatlıkmı dürtüyor anlamıyorum gariban 1 lokmaya hasret o parayı almak için akşama kadar binlerce ter döküyor bunlar parala oynuyor hayla rahat durmuyolar cebinizdenmi çıkıyor hizmetinizi yapın oturup paranızın keyfini çıkarın anlamiyorumki niye adınızı çıkarıyorsunuz CHP nin geçmişi zaten yalanlarla dolu onu biliyoruz ama bari başkan olanlar biraz kendine çeki düzen versin ne işiniz var yoksuzlukla boş konuşmalarla 94 120 Yanıtla
  • Kemal Dal:
    Yıllardır bu ölkeyi soyanlara bir göz altı kararı yokmu....? 137 50 Yanıtla
  • or ac:
    hikaye okumayın, suçlarını siyasi linç gibi gösterip halkı kandırmaya devam ediyorlar. savunanlar, ya cahil, ya gaflet içinde olanlar, ya erdoğan düşmanlığı, ya da menfaatiçeler, 200 milyar dolarlık istanbula ne hizmet verdiğinin hesabını versin. hükümete saldırarak, mitinglerle belediye yönetilmez, 73 84 Yanıtla
  • ertan güler:
    ne korktunuz bu adamdan beeee ne koltuk sevdasi böyle..! 82 58 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    çok uçtun CHP'yi bile ikinci plan yaptın İstanbul'u unuttun bunun olacağı belliydi CHP'yi bile ele geçirdin partiyi bile mahvettin hey İmamoğlu ?? 60 75 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Vay be erdoGan'ın Ekrem'den bu kadar korktuğunu ben bile tahmin edememiştim. Demek ki yolcu abbas ilk seçimde. Mk. bu operasyonlar milletin gözünü açıyor koşa koşa akp.ye mi katılacağını sanıyorlar aceba pilinin bittiğinin işareti bunlar gidici.(EMEKLİ) 71 53 Yanıtla
  • mehmet:
    Haramzade hırsız kaşınma sabrımızı zorlama 44 32 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    oradan da doğru askere 35 28 Yanıtla
  • mehmet:
    Haramzade hocasından bilir kumpasları 37 23 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu için neden gözaltı kararı verildi? İşte İBB'ye yapılan operasyonun detayları - Son Dakika
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