Ekrem İmamoğlu ile görüşecek mi? Bahçeli'den çok konuşulacak yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ekrem İmamoğlu ile görüşecek mi? Bahçeli'den çok konuşulacak yanıt

Geniş Video İzle

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum kararlarının ardından AK Parti dışındaki partilerle görüşme talebinde bulundu. İmamoğlu'nun talebine ne yanıt vereceği merak edilen MHP lideri Devlet Bahçeli, görüşmeyi uygun bulmadığını söyledi.

05.11.2024 11:48  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Esenyurt'un ardından Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atadı. Kayyum kararlarının ardından siyaset dünyasında da hareketli günler yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum kararları başta olmak üzere gündemdeki çeşitli konuları görüşmek üzere TBMM'de bulunan siyasi partilerin liderlerinden randevu talep etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da randevu talebini ileten İmamoğlu, AK Parti dışındaki partilerle bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

İmamoğlu'nun görüşme talebine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise yanıtı merak ediliyordu. Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"EKREM BEY'İN SİYASETİNİ TASVİP ETMİYORUM"

"Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine bir yanıtınız olacak mı?" sorusuna Bahçeli şu yanıtı verdi: "Ne maksatla randevu talebinde bulunduğunu bilemiyorum. Ama Ekrem İmamoğlu Bey'in siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü bu görüşmeden istismarla, yanlış yorumlarla Türkiye'de bazı gelişmeleri MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler. Daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz."

Ekrem İmamoğlu ile görüşecek mi? Bahçeli\'den çok konuşulacak yanıt

Ekrem İmamoğlu, Devlet Bahçeli, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Siyaset, Kayyum, Gündem, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu ile görüşecek mi? Bahçeli'den çok konuşulacak yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • İshak Klein:
    Asıl soru şu!..,Ekrem başkan bu bunakla görüşecek mi?… 63 140 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Hayret imralı'daki bölücü başını meclise davet eden belediye başkanının talebini geri çeviriyor 82 65 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    demle opusup sarılır ama en buyuk dusman İmamoglu 64 68 Yanıtla
  • sezai duran:
    Bende şuan senin yolunda gittiğin siyaseti tasvip etmiyorum gerçek MHP yi öldürdünüz. Başımız sağolsun. 68 48 Yanıtla
  • murat salih başçı:
    tam bir Asena.... 45 41 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    komutanından görüşme diye emir almıştır zavallı ,, yazıklar olsun benim gibi birinide MHP den uzaklaştırdınya 43 39 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Sisi yi öp kokla ama İmamoğlu yla görüşme öcalanı çay içmeye çağır meclise ama İmamoğlu ile görüşme İsrail’le ticarete devam et ama İmamoğlu ile görüşme MAKARNACILAR KÖMÜRCÜLER DÜRÜM AYRANCILAR nerdesiniz bakın liderinizi tanıyın 43 36 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    İmamoğlu yanlış yoldaşın..ne goruseceksin bununla, 42 24 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin:
    Hangi sıfatla parti liderleri ile görüşecek onu anlamadım. CHP Genel Başkanı oldu da bizim mi haberimiz yok. 38 21 Yanıtla
  • sudem meliss:
    yaşasın AKP hükümeti 19 24 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
17:20 Milli futbolcu, devre arasında Liverpool’a gidiyor Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:12 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den ’’faiz’’ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den ''faiz'' çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
17:00 Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:48 Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 13:28:57. #1.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu ile görüşecek mi? Bahçeli'den çok konuşulacak yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.