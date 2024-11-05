Ekrem İmamoğlu ile görüşecek mi? Bahçeli\'den çok konuşulacak yanıt

Politika

İçişleri Bakanlığı, Esenyurt'un ardından Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atadı. Kayyum kararlarının ardından siyaset dünyasında da hareketli günler yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum kararları başta olmak üzere gündemdeki çeşitli konuları görüşmek üzere TBMM'de bulunan siyasi partilerin liderlerinden randevu talep etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da randevu talebini ileten İmamoğlu, AK Parti dışındaki partilerle bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

İmamoğlu'nun görüşme talebine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise yanıtı merak ediliyordu. Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"EKREM BEY'İN SİYASETİNİ TASVİP ETMİYORUM"

"Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine bir yanıtınız olacak mı?" sorusuna Bahçeli şu yanıtı verdi: "Ne maksatla randevu talebinde bulunduğunu bilemiyorum. Ama Ekrem İmamoğlu Bey'in siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü bu görüşmeden istismarla, yanlış yorumlarla Türkiye'de bazı gelişmeleri MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler. Daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz."