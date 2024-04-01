Ekrem İmamoğlu İstanbul\'da zaferini ilan etti: 16 milyon insanımızla birlikte bize bu yetki verilmiştir

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandıklarını açıkladı.

"BU YETKİ 16 MİLYON İNSANIMIZLA BİRLİKTE BİZE VERİLMİŞTİR"

İBB Başkanı İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bu an itibarıyla bu yetkiyi 16 milyon insanımızla birlikte bize vermiştir diyebiliriz. Tabi ki resmi açıklamaları Yüksek Seçim Kurulu rakamları ile birlikte mazbata anıdır kesin olan. Ama şu an itibarıyla 1 milyon üzerinde bir oyla hemen hemen hemen sonuçlar belli oldu." dedi.

"BAZI İLÇELERDE SONUÇLAR KAFA KAFAYA"

"Yüzde 52'ye yakın bir oy oranımızla yüzde 39,5 oy oranı, iki rakip arasındaki farkı tariflemekte." diyen İmamoğlu, "Bunun yanı sıra bizi mutlu eden hedeflerimizin ilçe bazında da gerçekleşmesidir. 14 belediyenin tamamına da devam edeceğiz, bunun yanı sıra 11 belediye de sonuçlanma aşamasına gelinmiş. Neredeyse sonuçlar belli olmuş diyebileceğimiz ilçeler. Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Tuzla, Sancaktepe, Şile. Ama başta şu anda Gaziosmanpaşa, Pendik gibi ilçelerimiz olmak üzere rekabetin birçok ilçede kafa kafaya devam ettiğini ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.

İmamoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

"İlçelerdeki oy tasnifi ve sürecin takibi noktasında emek gösteren arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. İlçe belediye meclis üyeliklerinin ve ilçe belediye başkanlıklarının sonuçlanmadığını bu noktada tutanakların net olarak toparlanıp, ıslak imzalı tutanakların il başkanlığımıza ulaştırılacak ana kadar takibin en sıkı şekilde yapılmasına sevgili yol arkadaşlarımıza il başkanımızla birlikte iletmeyi borç biliyoruz.

Onlara da demokrasinin düğününde çok değerli görev yaptıkları için her birine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Seçimi kazanmış bulunuyoruz. Bu başarının elbette paydaşları var. Çok saygıdeğer CHP Genel Başkanımız sayın Özgür Özel, MYK üyelerimiz, PM üyelerimize, milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olağanüstü örgütsel mücadeleyi veren il başkanımız düzeyinde bütün örgüt üyelerimize, kadın kollarımıza, üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz."