Ekrem İmamoğlu İstanbul\'da zaferini ilan etti: 16 milyon insanımızla birlikte bize bu yetki verilmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandıklarını açıkladı.
İBB Başkanı İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bu an itibarıyla bu yetkiyi 16 milyon insanımızla birlikte bize vermiştir diyebiliriz. Tabi ki resmi açıklamaları Yüksek Seçim Kurulu rakamları ile birlikte mazbata anıdır kesin olan. Ama şu an itibarıyla 1 milyon üzerinde bir oyla hemen hemen hemen sonuçlar belli oldu." dedi.
"Yüzde 52'ye yakın bir oy oranımızla yüzde 39,5 oy oranı, iki rakip arasındaki farkı tariflemekte." diyen İmamoğlu, "Bunun yanı sıra bizi mutlu eden hedeflerimizin ilçe bazında da gerçekleşmesidir. 14 belediyenin tamamına da devam edeceğiz, bunun yanı sıra 11 belediye de sonuçlanma aşamasına gelinmiş. Neredeyse sonuçlar belli olmuş diyebileceğimiz ilçeler. Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Tuzla, Sancaktepe, Şile. Ama başta şu anda Gaziosmanpaşa, Pendik gibi ilçelerimiz olmak üzere rekabetin birçok ilçede kafa kafaya devam ettiğini ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.
İmamoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:
"İlçelerdeki oy tasnifi ve sürecin takibi noktasında emek gösteren arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. İlçe belediye meclis üyeliklerinin ve ilçe belediye başkanlıklarının sonuçlanmadığını bu noktada tutanakların net olarak toparlanıp, ıslak imzalı tutanakların il başkanlığımıza ulaştırılacak ana kadar takibin en sıkı şekilde yapılmasına sevgili yol arkadaşlarımıza il başkanımızla birlikte iletmeyi borç biliyoruz.
Onlara da demokrasinin düğününde çok değerli görev yaptıkları için her birine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Seçimi kazanmış bulunuyoruz. Bu başarının elbette paydaşları var. Çok saygıdeğer CHP Genel Başkanımız sayın Özgür Özel, MYK üyelerimiz, PM üyelerimize, milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olağanüstü örgütsel mücadeleyi veren il başkanımız düzeyinde bütün örgüt üyelerimize, kadın kollarımıza, üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz."
Son Dakika › Politika › Ekrem İmamoğlu İstanbul'da zaferini ilan etti: 16 milyon insanımızla birlikte bize bu yetki verilmiştir - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Şükrü Başdeğirmen 53 bin 193, CHP adayı Atakan Yazgan 26 bin 902 oy aldı. Başdeğirmen'in öz geçmişi ise kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladığı, inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraştığı ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptığı bilgilerini içeriyor.
AK Parti adayı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Şahin 346 bin 190 oy alırken, CHP adayı Muzaffer Ertürk 255 bin 475 oy aldı. Şahin, iş hayatında başarılı bir kariyere sahip olmasının yanı sıra AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunmuş ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini de üstlenmiştir. Şu anda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Niğde Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Emrah Özdemir, kesin olmayan sonuçlara göre 28 bin 761 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hulus Özen ise 20 bin 362 oyda kaldı. Emrah Özdemir, 1980 doğumlu olup, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. Daha önce AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevini yürüten Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Nevşehir'de yapılan seçimlerde İYİ Parti adayı Rasim Arı, kesin olmayan sonuçlara göre 29 bin 579 oy alarak Nevşehir Belediye Başkanlığına seçildi. AK Parti adayı Mehmet Savran ise 19 bin 785 oyda kaldı. Arı, 1975 yılında Nevşehir'de doğmuş olup, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Daha önce AK Parti'den seçilen Arı, 2019 yılında görevden alınmıştı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Demir 5 bin 49, AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 875 oy aldı. Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğan Faruk Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun oldu ve 1999 yılında DSP'den Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 31 Mart 2019'dan bu yana Ardahan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Demir, evli ve bir çocuk babasıdır.
Niğde Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçilen AK Parti adayı Emrah Özdemir, destek verenlere teşekkür etti. Özdemir, yaptığı konuşmada Niğde'nin kazandığını vurgulayarak, çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Partililer, kutlamalarla seçimin sonucunu kutladı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Edirne'nin Belediye Başkanı CHP'li Filiz Gencan Akın oldu. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ayşe Ünlüce, kesin olmayan sonuçlara göre 251 bin 173 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu ise 190 bin 932 oy aldı. Ayşe Ünlüce, Eskişehir doğumlu olup, hukuk eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına hakim olarak başlayan Ünlüce, daha sonra avukatlık yapmış ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. Emekli olan Ünlüce, evli ve iki çocuk annesidir.
AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Altay 552 bin 209 oy alırken, Yeniden Refah adayı Mehmet Köseoğlu 260 bin 484 oy aldı. Altay, daha önce Selçuklu Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve uluslararası düzeyde birçok görevde bulunmuştur.
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