Ekrem İmamoğlu: Konutumun kapısına yüzlerce polis yığıldı
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ekrem İmamoğlu polislerin evinde arama yaptıkları dakikalarda bir video paylaşarak yaşananları anlattı. İmamoğlu "Konutumun kapısına yüzlerce polis yığıldı. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağız" dedi.
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19.03.2025 07:30:40. #7.11#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu: Konutumun kapısına yüzlerce polis yığıldı - Son Dakika
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