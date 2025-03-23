Ekrem İmamoğlu'ndan boşalan koltuğa Zeydan Karalar geçti - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'ndan boşalan koltuğa Zeydan Karalar geçti

Ekrem İmamoğlu\'ndan boşalan koltuğa Zeydan Karalar geçti

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanlığını TTB Başkanvekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar vekaleten yürütecek.

23.03.2025 19:15
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBB Başkanlığı'nı kimin yürüteceği belli oldu.

ZEYDAN KARALAR VEKALET EDECEK

İmamoğlu'ndan boşalan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı'nı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vekalet edecek.

KARALAR'DAN TUTUKLAMA KARARINA TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ekrem Başkan'a verilen tutuklama kararı, milletin iradesine vurulmuş bir darbedir. Tarafsız yargıyı, siyasi mühendisliklerine alet edenlere karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun değil, adalet isteyen herkesin mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

YOLSUZLUK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 89 şüpheliden aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 48'i tutuklanırken, 41'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedildi.

İMAMOĞLU GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan söz konusu kararla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ; Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İBB MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİNİ SEÇMEK İÇİN TOPLANACAK

İstanbul Valiliği ayrıca İBB Meclisi'nin Belediye Başkan Vekilini seçmek için 26 Mart Çarşamba günü saat 13'de toplanacağını duyurdu.

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan boşalan koltuğa Zeydan Karalar geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Nafi Aydogan:
    al birini vur ötekine buda aynı 148 49 Yanıtla
    Coronaci :
    Ayni olsa iyi 15 4
    Zafer El:
    Nafi seni alıp vursalar biryerden biryere makarna guzelmiydi Kızılay kavurmasıyla 5 3
  • Bingöl 0112:
    İşte adam görün Adana yi saraya çevirdi. Zeydan. 41 110 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    SENDE SİRA ZEYDAN SENDE BU KONUDA BOŞ DEGİLSİN 104 29 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    Mansur yavaş yavaş yolcu gibi 44 22 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    bu da demek oluyor ki cühape li ayyaşlar mansuru sildi..tekfur aday olamayacağına göre...mansur efendi bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa, k.çına motor takıp uçsa heykelperestler tarafindan aday gösterilmez..kongrede ya dede yada botokslu özgur seçilir büyük ihtimal..kim seçilirse heykelcilerin c.başkanlığı adayı da odur.. 33 9 Yanıtla
  • Mehmet Çevirgen:
    Zeydan Karalar çok mu temiz incelesinler bakalım o neler çalmış... Başkan olduğundan beri Adana'ya ne yapmış... 28 11 Yanıtla
  • nihat karayel:
    başlınızı seveyim hangi koltu yönetecek 7 4 Yanıtla
  • NIGHT STAR:
    yüzyıldır chp aynı chp değişmedi.tek etiği himet heykel dikmek.bunlar hastane yerine niye veterinere gitmiyorlar ki? 1 2 Yanıtla
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