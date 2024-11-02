Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı

Geniş Video İzle

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 1'er milyon liralık tazminat davası açması hakkında konuştu. İmamoğlu, ''Bizim ne kişilerle ne de kişilikleriyle meselemiz olmaz. Ta ki kişilikleri memlekete zarar verir hale gelene kadar'' dedi.

02.11.2024 11:00  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 1'er milyon liralık manevi tazminat davası açtı. İmamoğlu konuyla ilgili ilk değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 31 Ekim'de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen mitingde, Erdoğan'a yönelik iftira içeren asılsız ithamlar kullandığı ve Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nı kamuoyu önünde küçük düşürme maksadıyla hareket ettiği vurgulandı.

"YENİ BİR YARGI TACİZİNİ BİZE YAŞATTILAR"

CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu şunları söyledi:

"Tam da bu nedenle iktidarlarının devamını her geçen gün başka başka kumpaslar kurarak, sağlamaya gayret ediyorlar. Yeni bir yargı tacizini de taze taze bize yaşattılar. Esenyurt Meydanı'ndaki haklı sözlerimiz, ifadelerimiz ve hatırlatmalarımız sayın Cumhurbaşkanı'nı kızdırmış.

"KANITLI SORULARIMIZI KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLARAK GÖRMÜŞLER"

Hemen avukatına talimat vermiş bana ve Sayın Genel Başkanımıza 1'er milyon liralık tazminat davası açmış. 65 yaşına gelmiş, 40 yılını yaklaşık Türkiye'nin bilim dünyasına ayırmış, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in kişilik haklarını ayaklar altına alırlarken, bizim onlara sorduğumuz gerçek ve kanıtlı sorularımızı kişilik haklarını saldırı olarak görmüşler. Neymiş kamuoyu önünde küçük düşmüş.

Bizim ne kişilerle ne de kişilikleriyle meselemiz olmaz. Ta ki kişilikleri memlekete zarar verir hale gelene kadar. Bizi, cumhuriyetin var oluş sebeplerini yerle bir ederek, milletimizi ülkemizi devletimizi dünyaya sefil ve rezil ederlerken, bunları yaptıkları an tam da bu noktada gereken sözü söylemeyi, gereken soruyu sormayı asla geride bırakmayız. Açıkçası benim konuşmam tam da bu eksendeydi."

Ekrem İmamoğlu\'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a \'\'dava\'\' yanıtı

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Mehmet Topal:
    terbiyesiz haddini bil milletin iradesinin kazanmış sizin gibi pkk ve sempatisi iradesi kazanmamış 135 79 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    Az bile demiş,, Cumhurbaşkanı bu ülkeyi babasının malı sanıyor. 70 110 Yanıtla
  • Sezgin İlkay:
    Önce çık de ki Allah bütün terör Sevicilerinin belasını versin de sonra ne anlatıyorsan dinleyelim 123 45 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Otobus yok taksi yok su ft rekor kirdi servis ucretleri zamli yandaslarina lokanta acacagina hizmet yap. Reisin adini agzina alma seviyen cibiliyetin yetmez 98 57 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Tazminatı ödeyeceksiniz 88 59 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Ülkeye zarar verenlerin önde gidenisin, birde vatanı yönetmeye talipsin, YUHHHH. 78 47 Yanıtla
  • Temur Altuntaş:
    TUSAŞ'ta beş vatan evladini şehit verdiğimiz gün neden terörüne lanetledin Ekrem bey sen de terörist başıyla herhalde bir arada olmayı düşünüyorsun zaten başkanın gitti terör Sevici ilerin hapishanede ziyaret etti ondan sonra Diyarbakıra gitti bu ne Han'a bu ne pehriz 63 28 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    fasulye 43 23 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    haddinize gelin sonuç ta millet seçmiş saygılı olun millete 28 13 Yanıtla
  • D Celik:
    Cumhur Baskani no bir doyuramadik yiyin afiyetle 10 25 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
15:56 İşte Sergio Ramos’un yeni takımı İşte Sergio Ramos'un yeni takımı
15:46 Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:29 Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı
15:28 Suudi Arabistan’da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi
15:14 Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü
15:12 Bu acının tarifi yok Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı
15:06 Manchester United’ın yeni hocası belli oldu Manchester United'ın yeni hocası belli oldu
15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
15:02 Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde Toplam borcu akıllara durgunluk verdi Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 13:40:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.