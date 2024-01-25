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Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı: Matematiği bile unutmuş

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un "5 yılda 8 kilometre metro yaptılar" sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan cevap geldi. İmamoğlu, "Matematiği bile unutarak siyaset yapan arkadaşların, nasıl unutkan olduğunu Kanal İstanbul sorusuna verdiği cevap ile görebilirsiniz." dedi.

25.01.2024 - 13:03,
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongresi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında İstanbul'a dair projelerini açıkladı. İstanbul'un trafik sorunu üzerine çalışmalarını bir başlıkta toplayan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. İmamoğlu'ndan ise jet hızında bir yanıt geldi.

KURUM: 8 KİLOMETRE METRO HATTINI ZOR YAPTILAR

10 başlıkta hedeflerini açıklayan kurum göreve geldikleri taktirde raylı sisteme ağırlık verip trafik çilesini bitireceklerini söyledi. Kurum, "Açtık dedikleri 47,3km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler." diye konuştu.

"MATEMATİĞİ BİLE UNUTARAK SİYASET YAPANLAR"

Murat Kurum'un sözlerine İmamoğlu'ndan cevap gecikmedi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, Kurum'un metro hatlarına yönelik eleştirilerine yanıt verdi. İmamoğlu, "65 kilometrelik metro hattımızı tamamlamış olacağız mart ayında. Matematiği bile unutarak siyaset yapan arkadaşların, nasıl unutkan olduğunu Kanal İstanbul sorusuna verdiği cevap ile görebilirsiniz." dedi.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Düne kadar savundukları her şeyi bir anda unutan insanlar ya da seçimde eğer fayda verecekse her türlü yola başvuran anlayışları biliyoruz. O yüzden çok önemli değil benim açımdan verdiği rakam veya sayı."

Ekrem İmamoğlu\'ndan Murat Kurum\'a \'metro\' cevabı: Matematiği bile unutmuş
YORUMLAR (13)
  • ALI YANIK: Her nefeste adım adım, her sokakta senin adın... Sonuna kadar seninleyiz Ekrem Başkan... Yanıtla 303 245
  • Hamdi Çankaya: Eko başkan yine formunda :) Yanıtla 217 194
  • Görkem Altuntas: İ.nin oğlunun Uykularını kaçırıyor Murat kurum Yanıtla 161 192
  • haydar topçu: Ekrem muratı sandıkta ezer Yanıtla 177 160
  • Oktay KUŞÇU: Ülkeyi bölmeye çalıştıkları o kanal İstanbul projesi kursaklarında kalacak merak etmesinler. Ülkeyi, insanları nasıl bitiririzle başladılar dolar 30 liranın çıkardılar hedeflerine ulaşmalarına az kaldı kalacakları 5 sene içinde muhtemelen dolar bu gidişle 70-80 liraları görecek İstanbul'u kazanırlarsa kanal İstanbul'u da yapıp memleketi iyice bitirip sonra kaçıp gidecekler. Yanıtla 137 109
  • Mehmet Hatun: Yanlız demişki 260 km metro vaad etmişti, kendisininde dedigi gibiyse dediğinin 5 te 1 ini ancak yapmış. 260 nerde doğruysa 65 km nerdeee... ayrıca 5 yıl sonra suyu musluktan içeceksin, öğrencilere ulaşım kartı filan verecekti, suda % 40 indirim ispark vaatleri bunlar ne oldu formunda olan başkan, ne demiştin 5 sene sonra beni vaatlerimi yerine getirip getirmediğimle degerlerindirin. Şimdi otur yerine 0. Bu sefer oy moy yok. Denenmemisi deneyip buğra başkana oyum. Yanıtla 86 94
  • Alper006 : Biraz önce TV de özledim alacağımızı vermediler diyor İmamoğlu sormak istiyorum İmamoğlu İBB nin devlete borcu varmı yok mu var ise önce sen borcu öde sonra iste Yanıtla 65 86
  • Görkem Altuntas: Kudurmadan yorum yap bu hazımsızlığın ne kuşçu 24 68
  • suna genç: panama, suveyş gibi kanallar para basıyor. adamın biri 7 düveli yendim diye masaya oturdu meğer kağıttan kaplanmış. Adalar osmanlının ama artık Osmanlı yok dediler sahipsiz kaldı verdiler yenik Yunan'a,boğazlar senin değil ülkeler ne derse o olur ve beleş olacak dediler tamam dedi. say say bitmez! Neyse peşkeş çekilen boğazların yerine devasa gelir almayalım diye tüm dünya karşıysa içerideki karşı gelenler onların maşasıdır 21 38
  • Mehmet Yavuz: Bak bak ezer :) 3 6
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