Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu sessizliğini bozdu

Ekrem İmamoğlu\'nun babası Hasan İmamoğlu sessizliğini bozdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası babası Hasan İmamoğlu gündemdeki iddialarla ilgili konuştu. Aile şirketlerine el konulan Hasan İmamoğlu, "Aile şirketimiz benimle oğlumun. Hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok. Alnımın akıyla hepsinden çıktım, bundan da çıkarım" dedi.

21.03.2025 09:20
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Terör ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, sessizliğini bozdu. Baba Hasan İmamoğlu, oğlunun gözaltına alınması, diploma ve İmamoğlu inşaata el konulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Hasan İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yatay geçişiyle ilgili, "Yatay geçiş yapan sadece benim oğlum değildi. O zaman aynı fakülteden sanırım bir hafta 10 gün içinde yaklaşık 11 kişi daha nakil yapmış. Bu nakiller şahsa ait bir durum değil. İki üniversite arasında yapılan bir geçiş. Ayrıca bu oğluma özgü bir durum da değildi. Diplomasının iptalinin ne amaçla yapıldığını kamuoyu değerlendiriyordur." dedi.

"MEHMET CENGİZ'LE SAMİMİ ARKADAŞTIK"

Mehmet Cengiz'in eskiden samimi arkadaşı olduğunu, aşağı yukarı aynı tarihlerde ticaret hayatına girdiklerini söyleyen İmamoğlu, "Aile şirketimiz benimle oğlumun. Ben diyorum, böyle bir şey olursa Mehmet'e bakın onunla beraberdik ticari hayatta ama Allah ona 'Yürü kulum' dedi benim öyle çok yükseklerde işim olmaz. Butik çalıştım, alnımın akıyla da hepsinden de çıktım. Allah'a şükür bundan da çıkacağım," dedi.

"ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN KORKUM YOK, KORKUMUZ YOK"

Hasan İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu ülke kolay kazanılmadı. Bu ülkeye de benim dedem, iki tane kardeşi şehit gitti. Yani o zaman ben soruyorum: Niye şehit oldular? Şimdi kalktık, şuraya bakar mısın? Rejim değiştirmek için neler yapılıyor. Ben 1960 ihtilâlini ilkokulda yaşadım. 1980 ihtilâlini yaşadım. Bir sürü darbe girişimleri de oldu. Ben böyle bir şey görmedim. 1960 ihtilâlinde ilkokul talebesiyken, bizi bağırttılar 'Olur mu böyle olur mu kardeş kardeşi vurur mu?' şarkılarını söylettiler. Halâ kınıyorum. Şimdi, iyi niyet-kötü niyet bilmem 'Ben dedim oldu' deyip Ahmet'i alın, Mehmet'i alın diyor. Niçin? Allah'tan başka kimseden korkum yok, korkumuz yok.

"BİZ TARLADAN GELDİK. EKER, BİÇER YERİZ. HİÇ SIKINTI YOK"

Allah'a şükür biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bu günlerde hayırlısıyla geçer."

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Eğitim, Baba, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Oğuz Kuru:
    Kim la bu hırsız 291 403 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Anneciğim babacığım kusura bakmayın yalan makinası yetiştirmisiniz Ekrem i yalan makinasına bağlayın makinayı patlatır 339 166 Yanıtla
    yaşar Arslan:
    trolcük maaşın kaç bin dolar 1 2
  • Hakan1421:
    butik dükkanı ile başlamış sonra Ekrem belediye başkanı olunca bir anda İmamoğlu inşaat şirketi kurulmuş, rabbim yürü kulum demiş 292 175 Yanıtla
    Ömer GNC:
    gelirim ayda 250 dedi. kolundaki tek saat 1 senelik maaşı serveti için ayda 250 bin hesapla 1 asır yetmez 2 0
    Ghost Riley:
    o cocugu o sirketi babasi kurdu, gtunden sallamada cok iyisin suratini malum kisinin gtunden cikar once 1 1
    kenan sar:
    salla bakalım oktrol 1 0
    Beşiktaş 1903:
    1950 yılın da dededen gelmiş mal araştır. Orucsundur kesin dilde gıybet iftira 0 1
  • aragorn:
    ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 224 242 Yanıtla
    VillaUmut:
    Anırmak yazı diline dökülmüş bu örnekte. 1 2
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