Terör ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, sessizliğini bozdu. Baba Hasan İmamoğlu, oğlunun gözaltına alınması, diploma ve İmamoğlu inşaata el konulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Hasan İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yatay geçişiyle ilgili, "Yatay geçiş yapan sadece benim oğlum değildi. O zaman aynı fakülteden sanırım bir hafta 10 gün içinde yaklaşık 11 kişi daha nakil yapmış. Bu nakiller şahsa ait bir durum değil. İki üniversite arasında yapılan bir geçiş. Ayrıca bu oğluma özgü bir durum da değildi. Diplomasının iptalinin ne amaçla yapıldığını kamuoyu değerlendiriyordur." dedi.

"MEHMET CENGİZ'LE SAMİMİ ARKADAŞTIK"

Mehmet Cengiz'in eskiden samimi arkadaşı olduğunu, aşağı yukarı aynı tarihlerde ticaret hayatına girdiklerini söyleyen İmamoğlu, "Aile şirketimiz benimle oğlumun. Ben diyorum, böyle bir şey olursa Mehmet'e bakın onunla beraberdik ticari hayatta ama Allah ona 'Yürü kulum' dedi benim öyle çok yükseklerde işim olmaz. Butik çalıştım, alnımın akıyla da hepsinden de çıktım. Allah'a şükür bundan da çıkacağım," dedi.

"ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN KORKUM YOK, KORKUMUZ YOK"

Hasan İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu ülke kolay kazanılmadı. Bu ülkeye de benim dedem, iki tane kardeşi şehit gitti. Yani o zaman ben soruyorum: Niye şehit oldular? Şimdi kalktık, şuraya bakar mısın? Rejim değiştirmek için neler yapılıyor. Ben 1960 ihtilâlini ilkokulda yaşadım. 1980 ihtilâlini yaşadım. Bir sürü darbe girişimleri de oldu. Ben böyle bir şey görmedim. 1960 ihtilâlinde ilkokul talebesiyken, bizi bağırttılar 'Olur mu böyle olur mu kardeş kardeşi vurur mu?' şarkılarını söylettiler. Halâ kınıyorum. Şimdi, iyi niyet-kötü niyet bilmem 'Ben dedim oldu' deyip Ahmet'i alın, Mehmet'i alın diyor. Niçin? Allah'tan başka kimseden korkum yok, korkumuz yok.

"BİZ TARLADAN GELDİK. EKER, BİÇER YERİZ. HİÇ SIKINTI YOK"

Allah'a şükür biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bu günlerde hayırlısıyla geçer."