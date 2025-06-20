İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen arazide jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde arama yapıldı.
Jandarma ekipleri, Güre Mahallesi'nde yer alan arazide yaklaşık 2 saat süren detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Arama bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bir iş makinesi de bölgede görüntülendi.
Hasan İmamoğlu'na ait arazide Nisan ayında da jandarma ekipleri tarafından bir arama çalışması yürütülmüştü.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçen İmamoğlu İnşaat'a kayyum atanmış, şirketiyle ilgili gelişme sonrası Hasan İmamoğlu "Tarladan geldim yine gerekirse tarlama giderim." demişti. Hasan İmamoğlu daha sonra yaptığı açıklamada da beddua ederek "Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Politika › Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen arazide arama - Son Dakika
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