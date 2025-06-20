Ekrem İmamoğlu\'nun babası Hasan İmamoğlu\'na ait olduğu iddia edilen arazide arama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

'İMAMOĞLU'NUN BABASINA AİT ARAZİDE ARAMA' İDDİASI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen arazide jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde arama yapıldı.

2 SAATLİK İNCELEME

Jandarma ekipleri, Güre Mahallesi'nde yer alan arazide yaklaşık 2 saat süren detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Arama bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bir iş makinesi de bölgede görüntülendi.

DAHA ÖNCE DE ARAMA YAPILMIŞTI

Hasan İmamoğlu'na ait arazide Nisan ayında da jandarma ekipleri tarafından bir arama çalışması yürütülmüştü.

İMAMOĞLU İNŞAAT'A KAYYUM ATANMIŞTI

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçen İmamoğlu İnşaat'a kayyum atanmış, şirketiyle ilgili gelişme sonrası Hasan İmamoğlu "Tarladan geldim yine gerekirse tarlama giderim." demişti. Hasan İmamoğlu daha sonra yaptığı açıklamada da beddua ederek "Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin." ifadelerini kullanmıştı.