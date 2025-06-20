Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen arazide arama - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen arazide arama

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Ekrem İmamoğlu\'nun babası Hasan İmamoğlu\'na ait olduğu iddia edilen arazide arama
20.06.2025 23:03
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Ekrem İmamoğlu\'nun babası Hasan İmamoğlu\'na ait olduğu iddia edilen arazide arama
Haber Videosu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen arazide jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde arama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait arazide arama

'İMAMOĞLU'NUN BABASINA AİT ARAZİDE ARAMA' İDDİASI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen arazide jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde arama yapıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait arazide arama

2 SAATLİK İNCELEME

Jandarma ekipleri, Güre Mahallesi'nde yer alan arazide yaklaşık 2 saat süren detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Arama bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bir iş makinesi de bölgede görüntülendi.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait arazide arama

DAHA ÖNCE DE ARAMA YAPILMIŞTI

Hasan İmamoğlu'na ait arazide Nisan ayında da jandarma ekipleri tarafından bir arama çalışması yürütülmüştü.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait arazide arama

İMAMOĞLU İNŞAAT'A KAYYUM ATANMIŞTI

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçen İmamoğlu İnşaat'a kayyum atanmış, şirketiyle ilgili gelişme sonrası Hasan İmamoğlu "Tarladan geldim yine gerekirse tarlama giderim." demişti. Hasan İmamoğlu daha sonra yaptığı açıklamada da beddua ederek "Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen arazide arama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Alper Elma:
    bu adam hırsızin babası degilmi, ? 234 170 Yanıtla
    Fırat Karakayacı:
    Evet evet ta kendisidir 65 37
    Arda karaoglanian:
    Ah yaa, ayakkabı kutusu almayı unutmuşlar... 41 52
    Ümit Kaşakcı:
    Bi kendini sorgula sonra 27 31
  • İlhan. Alici:
    Vallahi İmamoğlu okdar para gömmüş ki haddi var hesabı yok devletin bildiği çok şeyler vardır o babasıyla beraber istişare halinde çok şeyler var yakında çıkar ortaya 170 113 Yanıtla
    Byaydin Yeniden:
    yüzükle gelen kişileri bi incele önce sonra baskalarına çamur at 52 60
    suna genç:
    Byaydin Yeniden rumuzlu senin beynin varsa googlede erdoğan ve yüzük yaz. Konuşmayı dinle parti kurarken kadının biri tek sermayem yüzük partiye davamıza bağışlıyorum demiş diye anlattığı olaydır. Sen gibilere farklı anlatıp salak yerine koyup inandırmışlar. Admin lütfen bunu yayınla ki belki araştırır gerçeği öğrenir ülke bir cahilden kurtulur 51 21
    Özkan Özdemir:
    vay suna genç malı açta youtube ta sen izle 20 26
    Arda karaoglanian:
    Tabi yaa, zaten Ekrem İmamoğlu babasına "Paraları sıfırladık babacım" demişti dimi? 32 10
  • 220198:
    bu hirsizlar hala gundemde mi ya?dibimizde savas var daha chp den onun dis politika sorumlularindan tek bi aciklama yok.30 haziran icin gt korkusu sarmis 116 91 Yanıtla
    Byaydin Yeniden:
    25 yıldır cocukların eşin ,validen şimdide sen satılmıssın onlara hırsız diyorsun.. kullanıcı adın bile cakmaAQ 19 24
  • Ali Cakar :
    Badan ogula gecen meslek. 116 67 Yanıtla
  • Irfan Mengü:
    Sizlerin yediğiniz haram nedir kim bilir kaç kişinin hakkına girdiniz dolandırıcılar 78 50 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen arazide arama - Son Dakika
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