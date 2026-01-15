Ekrem İmamoğlu\'nun diploma davasında gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali işlemine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması öncesi Silivri'de gerilim yaşandı.

ARBEDE ÇIKTI

Duruşma salonuna alımların kapatılmasının ardından duruşmayı takip etmek isteyenler ile jandarma ekipleri arasında arbede çıktı. CHP Ankara Milletvekili Sibel Suiçmez ile İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ise duruma tepki gösterdi.

İşte olay yerinden ilk kareler;

BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

Hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına ilişkin ilk gelişme geçen yıl 18 Mart tarihinde yaşanmıştı. İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin İstanbul Üniversitesi'nden aldıkları lisans diploması iptal edilmişti. Ekrem İmamoğlu 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmıştı. İmamoğlu 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuştu. Ekrem İmamoğlu 2017 yılına gelindiğinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki yüksek lisans tezini tamamlamıştı.

23 MART'TA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, geçen yıl aldığı karara 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapıldığı iddiasına gerekçe göstermişti. Bu kararın bir gün sonrasında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 23 Mart günü tutuklanmıştı. İmamoğlu'nun avukatları, diploma iptaline karşı 6 Mayıs'ta dava açmıştı. Mahkeme, İstanbul Üniversitesi'ne bir müzekkere yazıp iptal kararına dayanak olan belgeleri istemişti. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edilmişti.