Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

15.01.2026 11:15
Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali davasının Silivri'de görülecek duruşması öncesinde, salon girişlerinin kapatılmasıyla alanda gerginlik yaşandı ve izleyicilerle jandarma arasında arbede çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali işlemine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması öncesi Silivri'de gerilim yaşandı.

ARBEDE ÇIKTI

Duruşma salonuna alımların kapatılmasının ardından duruşmayı takip etmek isteyenler ile jandarma ekipleri arasında arbede çıktı. CHP Ankara Milletvekili Sibel Suiçmez ile İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ise duruma tepki gösterdi.

İşte olay yerinden ilk kareler;

BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

Hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına ilişkin ilk gelişme geçen yıl 18 Mart tarihinde yaşanmıştı. İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin İstanbul Üniversitesi'nden aldıkları lisans diploması iptal edilmişti. Ekrem İmamoğlu 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmıştı. İmamoğlu 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuştu. Ekrem İmamoğlu 2017 yılına gelindiğinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki yüksek lisans tezini tamamlamıştı.

23 MART'TA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, geçen yıl aldığı karara 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapıldığı iddiasına gerekçe göstermişti. Bu kararın bir gün sonrasında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 23 Mart günü tutuklanmıştı. İmamoğlu'nun avukatları, diploma iptaline karşı 6 Mayıs'ta dava açmıştı. Mahkeme, İstanbul Üniversitesi'ne bir müzekkere yazıp iptal kararına dayanak olan belgeleri istemişti. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    ekRUM 64 34 Yanıtla
    199715 199715:
    Sen soyismini niye yazmadın??? 11 17
  • Ahmet PEHLİVAN Ahmet PEHLİVAN:
    Başka iş yokmu ozaman amerıkada biyoloji okuyorken nasıl tıpa geçenıde görün 38 21 Yanıtla
    7zxs4mm228 7zxs4mm228:
    Bilgi ve belgen varsa savcılığa gönder. Ben yapamam dersen bana gönder ben şikayetçi olacağım söz. Ama kulaktan dolma dedi kodu ile konuşuyorsan sadece sus. 16 12
    Szka788304 Szka788304:
    7zx paris eğlencesi ni bir araştır kaç milyon harcadı nereden ödedi halkın parası ile bir uçak dolusu insana paris ısmarladı 3 2
  • 131220 131220:
    Soytarı Eko gösterisi başladı 32 15 Yanıtla
  • Metin Yoldas Metin Yoldas:
    ilginç bir topluluk durumu hiçbir delil haber emare dikkate almadan koru körüne savunuyorlar 33 9 Yanıtla
  • 061400Ho 061400Ho:
    Hepside örgütlü bir şekilde dışardan destekli dışardan akıllı yapılıyor bütün eylemler 25 4 Yanıtla
