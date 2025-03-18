Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş'tan adaylık kararı - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş'tan adaylık kararı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesine ilişkin açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, ''Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum'' ifadelerini kullandı.

18.03.2025 19:00  Güncelleme: 19:13
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İstanbul Üniversitesi kamuoyuna yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini duyurdu.

Üniversitede yapılan açıklamada toplam 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini belirtildi. Söz konusu karar büyük yankı uyandırırken; İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan yaptığı açıklamada kararın yok hükmünde olmadığını söyledi.

MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK KARARI

İmamoğlu için verilen karar tepkilere neden olurken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Daha önce cumhurbaşkanlığı adaylığı için 'Zamanı gelince değerlendireceğiz' diyen Yavaş, bu kararını askıya aldığını duyurdu. Yavaş, "Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim "Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim" kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar ASKIYA alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum" diye yazdı.

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİ BAŞKA BİR EVREYE GEÇMİŞTİR"

Yavaş'ın açıklamasının tamamı şöyle: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Sn. Ekrem İmamoğlu'nun hukuka ve tüm mevzuata uygun diplomasının iptal edilmesine ilişkin karar sonrası Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçmiştir.

Hatırlatmak gerekir ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, partimizin cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisine anayasal olarak sahip TBMM Grubumuzun büyük çoğunluğunun verdiği imzalarla; Parti Meclisimizin Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için yöntem olarak öngördüğü ön seçime katılma hakkı elde etmiştir.

Demokrasiye uygun olmayan bir biçimde rakipleri devreden çıkarmak öncelikli olarak Türkiye'ye ve on yıllarca yıl kurumsallaştırmaya çalıştığı demokrasisine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali; Hukuki istikrar, hukuk devleti ilkelerine aykırıdır. Buna izin vermek bu ülkeye ve demokrasisine yapılan en büyük ihanettir.

"GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

İstanbul Üniversitesi'nin bugün verdiği karara karşı tüm hukuki sürecin işletileceğini ve Genel Merkezimiz öncülüğünde Anayasa'yı yok sayan, hukuku ayaklar altına alan bu karara karşı gereken adımların atılacağını herkesin bilmesini isteriz.

İmamoğlu'nun hukuk ve demokrasi dışı bir zorlama ile adaylık hakkının elinden alınmasına sessiz kalacağımızı ya da bundan hoşlanacağımızı kimse düşünmesin. Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum.

ADAYLIK KARARI

Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim "Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim" kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar ASKIYA alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum.

Ayrıca, yaşanan tüm adaletsizliklere ve demokrasi dışı müdahalelere karşı sessiz kalmayacağız. En güçlü mücadeleyi de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla vereceğimizden kimsenin de şüphesi olmasın.

"EKREM BAŞKANIMIN HAKLI MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ"

CHP içindeki dayanışma duygumuzu ise kimse küçümsemesin ve bizlerin, en büyük makamlar karşısında bile bu birlikteliği kaybetmeyeceğimizi unutmasın. Hele, 'selden kütük kapmaya' çalışanlarla bizleri aynı tutmaya kalkmasınlar.

Türkiye'de hukukun üstünlüğüne gölge düşüren her adımın karşısında olmaya, adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Ekrem başkanım; haklı mücadelenizin sonuna kadar yanınızdayız."

Ekrem İmamoğlu\'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş\'tan adaylık kararı

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş'tan adaylık kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 250500:
    usulsüzlük ne zaman haklı mücadele oluyor 22 15 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Mansur başkan millet size görevi verecektir. 20 15 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    lise diplomasınada bakılsın oda sahte olabilir. sonuçta ekRUM YALANOĞLU bu 8 8 Yanıtla
  • oktay sayar:
    diploma iptal edilince ,Mansur ,üzüleyimmi ,sevineyim mi bilrmedim ağalar demiştir :) 3 3 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Abi tayip erdogan imamoglunun cumurbaşkanı olmasını istihor bunlslar danışık dövüş abi bu resmen imamoglunun reklamı oluyor tayip erdogan bilmiyormu lehine imamın 2 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    bu durumda orada okumakta sakıncalı o zaman sahte diploma veriyor 0 0 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    CHP atatürçüdür ama sadece paranın basılı olduğu kısımdalar. adam hile ile yıllarca hak yemiş daha haktan hukuktan bahsediyorlar. normaldir. CHP 0 0 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Mansur imamoğlundan daha çok oy alır 0 0 Yanıtla
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