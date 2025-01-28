Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

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Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen bir törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Mansur Yavaş ile görüştünüz mü?'' sorusuna '' İyi oldu hatırlattığınız. Şimdi yolda giderken bir telefon açıp, hal hatır sorarım kendisine'' yanıtını verdi. İmamoğlu'nun bu yanıtı ''Mansur Yavaş adına gerçekten incitici'' şeklinde yorumlandı.

28.01.2025 13:52  Güncelleme: 14:01
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen Araç Teslim Töreni'ne katıldı. Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili yöneltilen bir soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

"İYİ OLDU HATIRLATTIĞINIZ"

Basın toplantısı sırasında söz alan bir gazeteci, "Mansur Yavaş ile görüştünüz mü?" şeklinde bir soru yöneltti. İmamoğlu bu soruya "İyi oldu hatırlattığınız. Şimdi yolda giderken bir telefon açıp, hal hatır sorarım kendisine" yanıtını verdi.

"KİM ADAY OLACAK?" TARTIŞMASI

CHP'de kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı uzun süredir tartışılıyor. İmamoğlu'nun kendi isminin bir an evvel açıklanması için CHP lideri Özgür Özel'e baskı yaptığı konuşuluyor. Bu konuda sessiz kalmayı tercih eden Mansur Yavaş cephesi ise anketlerden çıkan sonuçlara güveniyor.

Ekrem İmamoğlu\'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Ankara, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • metahk147:
    Bence genç dinamik ve konuşan İmamoğlu aday olursa şanslı olur. 40 244 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Şüphesiz Türk yerel yönetimlerinin en büyük iki markası... 23 256 Yanıtla
  • metin öz:
    İllede Mansur Baba.. 83 184 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    hayatimda bu kadar kibirli bir mahlukat gormedim 208 25 Yanıtla
  • Xr Tm:
    mansur yavaş ın yanında ekonun esamesi okunmaz. 95 115 Yanıtla
  • Adaletli Ömer:
    İmamoğlu aday gösterlirse kaybedeceği kesin.Zaten AKP bunu istiyor. 88 101 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    HİÇBİR ESERİ OLMAYAN İKİ TANE BECERİKSİZ 174 3 Yanıtla
  • civan Kaçmaz:
    tezege oy veririm ekoya oy vermem 139 24 Yanıtla
  • Çelikk:
    Mansur Yavaş geliyor 54 78 Yanıtla
  • Mert kursun :
    O bile hergun haber olan ekodan bikmis dusunun biz ne yapak medya maymunu oldu cikti her haberde boy gosteriyor 75 21 Yanıtla
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