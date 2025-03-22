Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi sona erdi - Son Dakika
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Politika

Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi sona erdi

Ekrem İmamoğlu\'nun savcılıktaki ifadesi sona erdi

Terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetten adliyeye sevk edildi. Savcının karşısına çıkan İmamoğlu'nun burada da ifade işlemi sona erdi.

22.03.2025 23:17
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Emniyete götürülen İmamoğlu, Terörle Mücadele ve Mali şubelerde ayrı ayrı ifade verdi.

SAVCILIKTAKİ İFADESİ SONA ERDİ

İfade işlemleri tamamlanan İBB Başkanı İmamoğlu ve beraberindeki 90 kişi adliyeye sevk edildi. İmamoğlu, terör ve yolsuzluk soruşturmasındaki suçlamalarla ilgili savcıya ifade vermeye başladı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun adliyeye ayrı bir araçla adliyeye getirildiği öğrenildi. İmamoğlu'nun sadece avukatları savcılık odasına alındı. Saat 18.53 sıralarında toplamda 14 otobüsle adliyeye sevkler gerçekleşti. Şüphelilerin sorgusu için 34 savcı görevlendirildi. İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi sona erdi. İfade işlemi 1 saat sürdü. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında da ifadesi sona erdi.

İŞTE KAPATILAN YOLLAR

Öte yandan Valilik, Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yolların yarın sabah saat 08.00'a kadar kapalı olacağını açıkladı. Valiliğin açıklamasına göre 22 Mart 16:00 ila 23 Mart Pazar sabah 8:00 arasında kapatılan yollar şöyle:

- Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,

- Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

- Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi'ne Çıkan Tüm Yollar,

- Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,

- Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasında savcılıktaki ifadesi sona erdi

- Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

- Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,

- Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,

- Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,

- Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,

- Yeniyol Caddesi,

- D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,

- D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.

ALTERNATİF YOLLAR DA AÇIKLANDI

Öte yandan valilik alternatif yolları da şöyle açıkladı:

-Çiftecevizler Caddesi,

-Sıracevizler Caddesi,

-Silahşör Caddesi,

-Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti,

-Halaskargazi Caddesi,

-Şişli Büyükdere Caddesi,

-Darülaceze Caddesi,

-Vatan Caddesi,

-Kağıthane Caddesi,

-D 100.

Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasında savcılıktaki ifadesi sona erdi

METRO İSTASYONU KAPATILDI

Öte yandan Metro İstanbul, metro seferlerinin Çağlayan istasyonunda durmayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M7 Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı Çağlayan istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlar Çağlayan istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 91 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • atakan şimşek:
    atın içeri gitsin 173 189 Yanıtla
    Fikret Çalışkan:
    zamanı gelince adalet önünde suçu olan herkes yargılanıp atılır hukuk gereğini o zaman yapar sen merak etme 1 0
  • Ayhan Murat:
    tutuklansın çıkmamak üzere hırsız 175 182 Yanıtla
    Ponçik Pamuk:
    Baştaki hırsızın oğlunun gemicikleri kimin parasiyla alındı.ayakkabi kurumlarındaki paraciklar gökten zembille mi indi 2 3
    Osman Ege:
    Teyyibin infaz edilmesi lazım 2 2
  • Osman A:
    Çıkmasın bu ağlak,hizmet yoksunu.Devlete yükleneceklerine,kendini ihbar eden partililerine yüklenip,hesap sorsunlar.Üstünü kapatıp,algı yaparak devlete yüklenmesinler.Devletin savcıları Chp nin içinden kendilerine gelen ihbar ve suç duyurularını dikkate aldı ve soruşturma başlattı.Suç varsa cezasız kalmayacak...Devletim ve ülkemle gurur duyuyorum. 163 154 Yanıtla
    VillaUmut:
    Ne güzel enayiler var, her dikteye lazım bunun gibiler. Skmeden çoğalıyorlar, çok basitler. 0 0
  • Hmd571632:
    derhal tutuklansın adalet yerini bulsun bu hırsıza haddi bildirilmezse herkes hırsızlık yapınca bu ekoyu örnek gösterir emsal teşkil eder bu hırsız eko çaldı ceza verilmedide bize niye veriliyor diyecek her suç cezasız kalmamalı 121 121 Yanıtla
  • Alper Elma:
    sürünsün 97 120 Yanıtla
  • Zafer Oztekin:
    2019da verdiği sözü tutsaydı silivriye metroyu getirseydi ziyaretine kolay giderdi yardakçıları 82 104 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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