Ekrem İmamoğlu\'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği\'ne Zeydan Karalar seçildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yapılan seçim sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne seçildi.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Türkiye Barolar Birliği seçime gitti.
Yapılan seçimde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne seçildi. Seçimde CHP'nin adayı Karalar 463 oy alırken; AK Parti'nin adayı 179 oy aldı.
Öte yandan geçtiğimiz gün ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İmamoğlu'nun tutuklanması ve sonrasında görevden alınmasının ardından başkan vekili seçmek için toplanmıştı. Seçimlerde Nuri Aslan, İmamoğlu yerine İBB Başkan Vekili seçilmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kent uzlaşısı ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. İmamoğlu kent uzlaşısı suçlamasından serbest bırakılırken; yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.
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