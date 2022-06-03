Millet İttifakı'nın 2023 Haziran ayında yapılacak seçimler öncesinde hangi adayı çıkaracağı merak konusu olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarını değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu'na programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayları arasında olup olmadığı soruldu.
Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısında belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin herhangi bir konunun gündeme gelmediğini söyledi.
CHP'li bazı isimlerin kendisini Cumhurbaşkanı Adayı olarak ilan etmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "CHP yöneticileri kendi genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmasını isterler. Ancak temenniden öteye geçmez, çünkü adayı liderler belirleyecek" dedi.
Son Dakika › Politika › Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? Kılıçdaroğlu yanıtladı - Son Dakika