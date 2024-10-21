Elebaşının ölümünün ardından şehidin kardeşi konuştu 'Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim'

Politika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından, şehidin kardeşi Soner Halisdemir tv100.com'a yaptığı açıklamada "Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim.. Hain silahlı terör örgütünün elebaşısı gebermiştir.. İlahi adalet, ateşi bol olsun.. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe.. Gün Ömer'lerin erenlerin günü.." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından gözler, 15 Temmuz darbe girişiminin gecesinde, darbeci general Semih Terzi'yi alnından vurarak öldüren şehit astsubay Ömer Halisdemir'in ailesine çevrildi. Şehidin kardeşi Soner Halisdemir tv100.com'a yaptığı açıklamada, "Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim.. Hain silahlı terör örgütünün elebaşısı gebermiştir.. İlahi adalet ateşi bol olsun.. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe.. Gün Ömer'lerin erenlerin günü.." ifadelerini kullandı.