Elebaşının ölümünün ardından şehidin kardeşi konuştu "Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Elebaşının ölümünün ardından şehidin kardeşi konuştu "Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim"

Elebaşının ölümünün ardından şehidin kardeşi konuştu "Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, açıklamalarda bulundu. Halisdemir "Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim.. Hain terör örgütünün elebaşısı gebermiştir.. İlahi adalet ateşi bol olsun.. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe.. Gün Ömer'lerin erenlerin günü.." ifadelerini kullandı.

21.10.2024 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından, şehidin kardeşi Soner Halisdemir tv100.com'a yaptığı açıklamada "Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim.. Hain silahlı terör örgütünün elebaşısı gebermiştir.. İlahi adalet, ateşi bol olsun.. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe.. Gün Ömer'lerin erenlerin günü.." dedi.

Elebaşının ölümünün ardından şehidin kardeşi konuştu 'Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim'

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından gözler, 15 Temmuz darbe girişiminin gecesinde, darbeci general Semih Terzi'yi alnından vurarak öldüren şehit astsubay Ömer Halisdemir'in ailesine çevrildi. Şehidin kardeşi Soner Halisdemir tv100.com'a yaptığı açıklamada, "Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim.. Hain silahlı terör örgütünün elebaşısı gebermiştir.. İlahi adalet ateşi bol olsun.. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe.. Gün Ömer'lerin erenlerin günü.." ifadelerini kullandı.

Elebaşının ölümünün ardından şehidin kardeşi konuştu 'Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim'

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi komutanından aldığı emirle, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmeye gelen darbeci general Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 17 kurşunla şehit düşmüştü.

Ömer Halisdemir, Politika, 3-sayfa, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Elebaşının ölümünün ardından şehidin kardeşi konuştu 'Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • sudem meliss:
    Her zaman ki gibi boş haber 23 66 Yanıtla
    Mehmet Gökdeniz:
    neden Bos haber sayın amınoğlu 10 4
  • Ali Kublay:
    Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor Aziz şehidimizin ruhu şad olsun 41 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Apo 25 yıldır kafeste,PKK'yı bitiremedik. Aynı hesap. 28 15 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Laf bitsin, icraat gösterin icraat... 28 8 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    Şehidimizin resmini nasıl bir teröristle yan yana koyarsınız? Habercilik te de liyakat gerekiyor. 21 10 Yanıtla
  • Tony Montana:
    ŞİMDİ BİR OLAY OLUNCA KİM YAPTİ DENECEK : ) 16 2 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    ölmesinmi daha 83 yasinda, bakalim biz o kadar yasicakmiyiz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
10:33 Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:46 Bankacılıkta iki dev birleşiyor Bankacılıkta iki dev birleşiyor
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 08:16:38. #1.11#
SON DAKİKA: Elebaşının ölümünün ardından şehidin kardeşi konuştu "Attığın kurşun ateşe döndü yiğidim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.