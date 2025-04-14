Emeklerimizin takdir edilmesi gurur verici

Kent&Başkan Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre ödüle layık görülen belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen törende başarılı belediyecilik çalışmaları ödüllendirildi.

"MEMLEKETİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Gümüşhane'nin Şiran İlçesi Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, ödülünü aldıktan sonra Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Kara, bu anlamlı ödülü tüm ilçe halkı adına aldığını ifade etti.

"Bu ödülü hem çalışma arkadaşlarım hem de tüm Şiranlılar için alıyorum. Seçildiğimiz günden beri milletimiz ve memleketimiz için canla başla çalışıyoruz. Bizi bu ödüle layık gören tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum," dedi.

Başkan Kara'nın açıklamaları, yerel yönetimlerin halk odaklı çalışmalara verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.