Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi. El Durubi ve Emine Erdoğan görüşmede, Suriye'de kadınlar ve çocuklarla ilgili yapılabilecek ortak çalışmaları ele aldı. Görüşmenin sonrası El Durubi, 2023'de BM 78. Genel Kurulu'nda küresel düzeyde imzaya açılan 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında El Durubi ile Suriye'de kadınların ve çocukların yaşamına dokunacak ortak projeleri ele aldıklarını ifade eden Emine Erdoğan, "Yeniden inşa sürecinde kadınların diyalog ve dayanışma ile kuracağı köprülerin ne kadar önemli olduğuna değindik" dedi.
Emine Erdoğan paylaşımında, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan El Durubi'ye teşekkürlerini de iletti.
Son Dakika › Politika › Ahmet Şara'nın eşi de 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı - Son Dakika
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