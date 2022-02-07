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Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor - Son Dakika

Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor

07.02.2022 19:56
Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor. Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlara can-ı gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor - Son Dakika


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