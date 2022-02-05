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Emine Erdoğan: "İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız" - Son Dakika

Emine Erdoğan: "İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız"

05.02.2022 15:54
Emine Erdoğan: "İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Covid-19'a yakalanmaları üzerine yaptığı paylaşımda, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Covid-19'a yakalanmaları üzerine yaptığı paylaşımda, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile beraber Covid-19'a yakalandıklarını duyurduğu paylaşımı alıntılayan Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Emine Erdoğan: 'İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan: "İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız" - Son Dakika
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