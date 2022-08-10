Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu - Son Dakika
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Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu

10.08.2022 01:26

Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası Projesi'nde bir araya getirilen yöresel dokumaların yer aldığı "Türkiye Dokuma Atlası Sergisi", 13.

Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu

Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası Projesi'nde bir araya getirilen yöresel dokumaların yer aldığı "Türkiye Dokuma Atlası Sergisi", 13. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kadın büyükelçi ve büyükelçi eşlerinin beğenisine sunuldu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen yemek öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, teşekkür konuşması yaptı.

Yemekte davetlilere, Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında yer alan geleneksel lezzetler sunuldu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın da mini bir konser verdiği program sonunda Emine Erdoğan, kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleriyle fotoğraf çektirdi.

Türkiye Dokuma Atlası Sergisi

Yemek öncesi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası Projesi çerçevesinde bir araya getirilen yöresel dokumaların yer aldığı "Türkiye Dokuma Atlası Sergisi" kadın büyükelçi ve büyükelçi eşlerinin beğenisine sunuldu.

Türkiye Dokuma Atlası Projesi çerçevesinde bir araya getirilen yöresel dokumaların, uluslararası alanda tanıtımı amaçlanıyor.

Olgunlaşma enstitülerinin yenilenme çalışmalarının bir ürünü olarak hazırlanan Türkiye Dokuma Atlası Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülüyor.

Koordinatörlüğünü Ayşe Dizman'ın yaptığı sergide, bölgesel rotalar izlenerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen 140'ı aşkın dokuma türü yer alıyor. Ayrıca, sergide koleksiyoner Yusuf İyilik'in koleksiyonundaki Osmanlı kumaşlarından parçalar da bulunuyor.

Sergide, kumda pişirilen Türk kahvesi ve lokum, yöresel kıyafetli personel tarafından davetlilere ikram edildi.

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Kaynak: İHA

Emine Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu - Son Dakika

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