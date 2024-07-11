Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti - Son Dakika
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Politika

Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti

Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti

ORC Araştırma ''En beğenilen milletvekilleri'' araştırmasının sonucunu paylaştı. 8 bin 920 kişiyle görüşerek yapılan araştırmada listeye 5 partiden 15 isim girdi. Vekillerin sıralaması ve aldıkları yüzdelik ise oldukça dikkat çekti. Listede 7 partiden 15 isim yer aldı. Bakanlar arasındaki ankette ise birinci sıradaki isim dikkat çekti.

11.07.2024 10:16
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ORC Araştırma şirketi tarafından yapılan bir anket sonucunda, vatandaşların en beğendiği milletvekilleri belirlendi.En çok beğeni alan milletvekilleri sıralamasında ilk 3 sırada 2 CHP'li 1 İYİ Partili milletvekili yer aldı.

15 İSİM "EN BEĞENİLENLER"E ADINI YAZDIRDI

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde vatandaşların oylarıyla seçilen yüzlerce milletvekili Ankara'ya giderek bölgelerini temsil etmeye başladı. 5 yıl boyunca görev yapacak vekillerin sergilediği performans ve yaptıkları çalışmalar da seçmen tarafından takip edilerek değerlendiriliyor. ORC Araştırma şirketi de en beğenilen milletvekillerini belirlemek için bir anket çalışması yaptı. Listede 7 partiden 15 isim yer aldı.

YAKLAŞIK 9 BİN KİŞİYE TEK TEK SORULDU

1-7 Haziran'da 8 bin 920 kişiyle görüşerek yapılan araştırmada katılımcılara, "En beğendiğiniz milletvekilleri kim?" sorusu yöneltildi.

Vatandaşların en beğendiği milletvekilleri ise şu şekilde sıralandı;

3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Metin Aslan: Hepsini anladım Osman Gökçek babasının yaptıklarından dolayımı başarılı yoksa 20 Yaşında milyon dolarlar oteller sahibi olduğu içinmi onu anlamadım ?? 44 8 Yanıtla
    Hursit Yavas: Sıralamayı yapanlar maaşı troller 3 0
  • Alper Eren: Cemal Enginyurt un 1. Olması lazım nasıl sıralama bu 30 10 Yanıtla
    Selim Kayisi: Sanırım Osman Gökçekten başka kimsenin adı bilinmediği için Ak Partinin 1. sırasında o var. Özlem Zengin ve Mustafa Varank'ın sıralamaları doğrudur. 0 0
  • Dracarys null: Kurgu anket ve pr olduğu o kadar belli ki. Sonucu görünce bir gülme geliyor. 26 1 Yanıtla
  • Metin Övenç: Anketi nerde yaptığınıza bağlı 17 0 Yanıtla
  • ömer duman: mecliste bi tane halkı düşünen adam mı var ki anket yaptınız 12 1 Yanıtla
  • murat salih başçı: en nefret edilenler sıralaması daha doğru olur listeye bakınca 4 1 Yanıtla
  • ALİÇO null: ne kadar işe yaramaz sıkıntılı varsa paylaşılmış 2 1 Yanıtla
  • yakup suri : Mahir başarır candır gerisi heyecandır 1 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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