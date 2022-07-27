2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan daha az vakit kalırken, araştırma firmaları siyasetçiler hakkında ardı ardına anket sonuçlarını yayınlamaya devam ediyorlar.
ASAL Araştırma, katılımcıların "En çok beğendiğiniz siyasetçi kim?" diye sorduğu anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Birinci sırada yüzde 29.5 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Onu yüzde 15.1 ile Mansur Yavaş izledi. Selahattin Demirtaş ise yüzde 15.1 ile listenin üçüncü sırasında yer buldu.
Ankette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dördüncü sırada kaldı. yüzde 7.8 oranında oy alan Kılıçdaroğlu'nu yüzde 6.5 ile Meral Akşener; yüzde 4.2 ile Ekrem İmamoğlu izledi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise yüzde 3.1 oranında oy aldı. Ankete katılan 2.425 kişinin yüzde 23.3'ü 'Fikrim yok' yanıtını verdi.
Son Dakika › Politika › En beğenilen siyasetçinin sorulduğu ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mansur Yavaş izledi - Son Dakika