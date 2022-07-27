En beğenilen siyasetçinin sorulduğu ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mansur Yavaş izledi

Araç sahipleri dikkat! Motorinin ardından bir indirim de benzine geldi

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan daha az vakit kalırken, araştırma firmaları siyasetçiler hakkında ardı ardına anket sonuçlarını yayınlamaya devam ediyorlar.

"EN BEĞENDİĞİNİZ SİYASETÇİ KİM?" DİYE SORULDU

ASAL Araştırma, katılımcıların "En çok beğendiğiniz siyasetçi kim?" diye sorduğu anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

BİRİNCİ ERDOĞAN, İKİNCİ MANSUR YAVAŞ OLDU

Birinci sırada yüzde 29.5 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Onu yüzde 15.1 ile Mansur Yavaş izledi. Selahattin Demirtaş ise yüzde 15.1 ile listenin üçüncü sırasında yer buldu.

KILIÇDAROĞLU 4. SIRADA

Ankette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dördüncü sırada kaldı. yüzde 7.8 oranında oy alan Kılıçdaroğlu'nu yüzde 6.5 ile Meral Akşener; yüzde 4.2 ile Ekrem İmamoğlu izledi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise yüzde 3.1 oranında oy aldı. Ankete katılan 2.425 kişinin yüzde 23.3'ü 'Fikrim yok' yanıtını verdi.