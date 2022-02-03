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En yeni seçim anketine Kılıçdaroğlu damgası! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak - Son Dakika

En yeni seçim anketine Kılıçdaroğlu damgası! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak

03.02.2022 20:26
En yeni seçim anketine Kılıçdaroğlu damgası! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak

Gezici Araştırma tarafından yapılan yeni seçim anketine Kemal Kılıçdaroğlu damga vurdu. Muhalefetteki rakiplerine ciddi bir fark atan Kılıçdaroğlu, ikinci turda da 48.5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yüzde 51.5'i gördü.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı da merak ediliyor. Adaylık için ismi öne çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son ankette aldığı oy oranı dikkat çekti.

SON ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Cumhuriyet'in haberine göre Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, bin 420 katılımcı üzerinden 12 ildeki 70 mahallede yaptıkları son kamuoyu araştırmasının sonuçlarının ayrıntılarını açıkladı. Araştırmayı bin 420 katılımcı üzerinden 12 ildeki 70 mahallede yaptıklarını ifade eden Gezici, soruları yurttaşlara yüz yüze sorduklarını ve dikkat çekici sonuçlar aldığını belirtti.

En yeni seçim anketinde Kılıçdaroğlu damgası! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak

YARIN SEÇİM OLSA KİME OY VERİRSİNİZ?

''Topluma, yarın bir seçim olsa kime oy vereceklerini sorduklarında vatandaşlarının yüzde 31.3'ünün AK Parti,27.2'sinin CHP, 12'sinin İyi Parti, 11.5'inin HDP,8.1'inin MHP,2.1'inin ise Deva Partisi'ni seçeceklerini belirtti'' ifadelerini kullanan Gezici, CHP'nin belirli bölgelerde oylarının arttığını söyledi.

En yeni seçim anketinde Kılıçdaroğlu damgası! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak

CHP LİDERİ MUHALEFETTEKİ RAKİPLERİNE FARK ATTI

CHP'nin ise orta ve güney doğu bölgelerinde 15.8 oranında oyunu artırdığını söyleyen Gezici, sosyal medya kullanımı arttıkça, muhalefetin oylarının da arttığını gördüklerini aktardı.

''Millet İttifakı'na oy vereceğini belirten vatandaşlara parlamenter sisteme geçmeyi sağlayacak kişinin kim olduğunu sorduğumuzda ise belirli yanıtlar aldık'' ifadelerini kullanan Gezici, çıkan sonuçların ayrıntılarını şu şekilde verdi:

Kemal Kılıçdaroğlu 60.6

Meral Akşener 17.5

Ali Babacan 10.4

Abdullah Gül 7.1

En yeni seçim anketinde Kılıçdaroğlu damgası! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak

İKİNCİ TURDA KILIÇDAROĞLU ALIYOR

Gezici, yarın bir seçim olsa ve Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan çıksa, kime oy verirsiniz sorusuna ise gelen yanıtları şu şekilde verdi:

''Vatandaşların yüzde 41.2'si Recep Tayyip Erdoğan, 43.7'si Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Ağırlığına göre kararsızları bilimsel olarak dağıttığımızda ise, vatandaşların 48.2'si Recep Tayyip Erdoğan derken, 51.5'i Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi''

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Son Dakika Politika En yeni seçim anketine Kılıçdaroğlu damgası! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: En yeni seçim anketine Kılıçdaroğlu damgası! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak - Son Dakika
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