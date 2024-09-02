Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi: Kasım Gülpınar ve 9 Kişi Partiden Ayrıldı - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi: Kasım Gülpınar ve 9 Kişi Partiden Ayrıldı

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa etti ve bağımsız kalacağını açıkladı. Gülpınar'ın istifasının ardından YRP'den 9 kişi daha ayrıldı. Genel Başkan Fatih Erbakan, Gülpınar'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları hakkında sert açıklamalarda bulundu ve partinin son durumu hakkında eleştirilerde bulundu.

02.09.2024 21:58  Güncelleme: 22:13
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ve 9 kişinin partiden istifa etmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yüzde 79 oya rağmen yapılan bir işten hayır geleceğini zannetmiyorum." derken, Gülpınar'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin, "Kendisi için 'sirk cambazı' ve 'zübük' ifadelerini kullanan bir yapıya tekrar giderse artık diyecek bir şey yok." dedi.

YRP'DE İSTİFA DEPREMİ

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti. Gülpınar, AK Parti saflarına katılmayacağını, yoluna bağımsız devam edeceğini söylerken, Yeniden Refah ikinci bir istifa dalgasıyla sarsıldı. Aralarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkanvekili Ahmet Oruç'un da yer aldığı 9 kişi partiden istifa etti. YRP'den istifa eden isimler şu şekilde: Ahmet Oruç, Sait Ağan, Cuma Demir, Osman Kaya, Mehmet Alak, Mehmet Şık, Celal Yeten, Ahmet Yıldız, Şavak Açar.

Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar

ERBAKAN: HERHANGİ BİR İSTİŞARE OLMADI

Peş peşe yaşanan istifalarla ilgili Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan ilk açıklama geldi. Sözcü Tv'ye konuşan Erbakan şunları söyledi: "Bir takım duyumlar geliyordu ama kesin bir bilgi yoktu. Biz açıklamasına şaşırdık. Herhangi bir istişare olmadı bizimle. Üzülerek söylüyorum bizimle bir istişare olmadı .İstişare kelimesi çok mantıklı değil. Bilgi olarak da söylüyorsa öyle bir şey de olmadı.

"YÜZDE 79'A RAĞMEN YAPILAN İŞTEN HAYIR GELMEZ"

Bugün belediye meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda da kendisi bizzat söylüyor 'Ben anket yaptırdım halkın yüzde 79'u istifa etme diyor ama ben çalışamıyorum, baskılar oluyor, projelerim onaylanmıyor, taleplerim geri çevriliyor o nedenle istifa edeceğim diyor. Yüzde 79'a rağmen yapılan bir işten hayır geleceğini zannetmiyorum.

Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

"KENDİSİ İÇİN 'SİRK CAMBAZI' DİYEN YAPIYA GİDERSE DİYECEK BİR ŞEY YOK"

Gülpınar'ın "Herhangi bir yere gitmeyeceğim bağımsız kalacağım" sözleri hatırlatılan Erbakan, "Böyle mi olacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bilemiyorum. Kendisi için 'sirk cambazı' ve 'Zübük' ifadelerini kullanan bir yapıya tekrar giderse artık diyecek bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi için bizim partiye geçtiğince 'sirk cambazı' ve 'Zübük siyasetçiler' ifadelerini kullanmıştı."

"AK PARTİ TÜRKİYE'NİN EN HIZLI KÜÇÜLEN PARTİSİ"

Erbakan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "AK Parti bugün Türkiye'nin en hızlı küçülen partisi. Adeta bir kar topu gibi eriyor. Her ay yüzbinlerce üye kaybı ve yapılan ciddi kamuoyu yoklamalarında da ayda yüzde5 ila 6 oranından oy kaybediyor. Bugün kararsızlar dağıtılmadığında yüzde 20 civarında görünüyor. Karasızlarla beraber yüzde 25 civarında AK Parti'nin oyu."

Yeniden Refah Partisi\'nde İstifa Depremi: Kasım Gülpınar ve 9 Kişi Partiden Ayrıldı

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi: Kasım Gülpınar ve 9 Kişi Partiden Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz: ne iştisaresi onlar istişareyi başka partiyle yapmistir bile 1 0 Yanıtla
  • Yaman Auto: Parti temizlenmiş 0 0 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Aman Sözcü'ye konuş, Rahmetli babanı buram buram terleten zihniyetle aynı fikirde olan Sözcü'ye iyi sarıl. Rahmetlinin mezarda kemikleri sızlıyordur. Biraz oy alınca ne oldum zannettin kendini yazık... 0 0 Yanıtla

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