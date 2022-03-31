Erbakan polemiğinde "Haddine mi senin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt - Son Dakika
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Erbakan polemiğinde "Haddine mi senin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt

31.03.2022 21:25

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan "Haddine mi senin ya? Ben Erbakan hocamın, İstanbul gibi bir şehirde Gençlik Kolları Başkanlığından tutun İl Başkanlığına varıncaya kadar teşkilatlarından geliyorum" demişti. Erdoğan'a yanıt veren Karamollaoğlu, "Tamam, bunlar iyi güzel de; sonra ne yaptınız ve bugün ne yapıyorsunuz? Mesele budur işte!" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Necmettin Erbakan ile ilgili olarak "Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" ifadelerini kullandı.

"HADDİNE Mİ SENİN?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün yaptığı açıklamalarda bu sözlere karşılık olarak, "Temel Bey'in ebedi alemden, hocamla böyle bir irtibatı nasıl kurduğunu anlamakta doğrusu zorlanıyorum. Haddine mi senin ya? Ne zamandan çıktı bu iş. Mesele Erbakan hocamı tanımaksa ben en az Temel Bey kadar tanırım. Ben Erbakan hocamın, İstanbul gibi bir şehirde Gençlik Kolları Başkanlığından tutun İl Başkanlığına varıncaya kadar teşkilatlarından geliyorum. Onun teşkilatında il başkanlığını yapmışım Daha sonra yine hocamın döneminde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yapmışım. Tereciye tere satmasınlar. Biliyoruz bu işleri. Böyle bir saçmalık olur mu?" demişti.

Erbakan polemiğinde 'Haddine mi senin' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt

"BUGÜN NE YAPIYORSUNUZ, MESELE BUDUR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'a yanıt olarak, "Evet Sayın Erdoğan, siz bizim gençlik kollarımızda görev yaptınız, il başkanlığımızı yaptınız, bizde belediye başkanlığı yaptınız ve MKYK'da görev aldınız, doğru. Tamam, bunlar iyi güzel de; sonra ne yaptınız ve bugün ne yapıyorsunuz? Mesele budur işte!" dedi.

Erbakan polemiğinde 'Haddine mi senin' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt
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Son Dakika Politika Erbakan polemiğinde 'Haddine mi senin' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erbakan polemiğinde "Haddine mi senin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt - Son Dakika
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