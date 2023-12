Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı. CHP ve DEM Partisi'nin ortak bildiriye imza atmaması kamuoyunda tepkilere neden olurken, konu bugün katıldığı etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan, "3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız" diye konuştu.

ERDOĞAN SABİHA GÖKÇEN'DEKİ TÖRENDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, yeni pistin açılışıyla birlikte Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişeceğini dile getirdi. Erdoğan, açılış töreninde dikkat çeken terörle mücadele mesajları da vererek "Son 21 yılda her şeyi denediniz. Her yola başvurdunuz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Terörle yürüyenlere meydanı asla bırakmayız. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız. İnşallah yien kaybedeceksiniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Kim olduğunuzu çoık iyi biliyoruz." dedi.

"YOLCU TRAFİĞİNİN EN ÇOK OLDUĞU 3. HAVALİMANI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle; Zaman içerisinde havalimanının artan hava ve yolcu trafiğini karşılamakta zorlandığını görüyoruz. Yeni terminal binasını devreye aldık. Sabiha Gökçen Uluslarası kullanım oranı ve yolcu trafiği sürekli yükseliyor. Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiği ile 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı. 2023 yılında ilk 11 ayında 208 bin uçuş trafiği ile yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 34 milyona yükseldi. Bugün Sabiha Gökçen, İstanbulş Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu 3. havalimanıdır. Sene sonunda yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını öngörüyoruz. İkinci pistin inşası için 2012 yılında karar aldık. Ardından çalışmalara başlayarak toplam 970 milyon doları bulan yatırım tutarı bulan ikinci pisti tamamlandık. Trafik kapasitesini ikiye katlayacak pistin uzunluğu 3540 metredir. 3520 metre, 3000 metre ve 2700 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu vardır. Hava trafiği açısından maksimum kapasiteyi sağlamak amacıyla yeni pisti inişi eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Yeni pist ile havalimanı trafiği ikiye katlanacak.

85 MİLYONDAN FAZLA YOLCU AĞIRLAYACAK

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA 5 ÖDÜL

Engellemek için gezi olayları dahil sokak terörüne başvurdukları İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyanın en iyi havalimanları arasında gösteriliyor. Bu havalimanımız geçen hafta 5 ödül birden aldı. Aynı durum çamur attıkları diğer yatırımlarımız için de geçerlidir.

HAVALİMANI PROJELERİ

Hava ulaşımı altyapımızı daha da güçlendirmek için projelerimize yenileri ekliyoruz. Çukurova Havalimanı'nı önümüzdeki ay açmayı hedefliyoruz. Altyapı çalışmaları biten Bayburt Gümüşhane Havalimanlarının 2025 yılı içerisinde açılışlarını yapacağız. Trabzon Yeni Havalimanı proje çalışmaları ise devam ediyor. Antalya Havalimanı'nın 35 milyon yolcu olan kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkarıyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayacağız. Terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez. Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kalmıştır. Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. 85 milyonun kardeşliğine kastedilmesine aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz. Terörle bizi yıldıracaklara şu ikazı yapmak da fayda görüyorum. Son 21 yılda her şeyi denediniz. Her yola başvurdunuz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Terörle yürüyenlere meydanı asla bırakmayız. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız. İnşallah yine kaybedeceksiniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Ömrümüz yettiği sürece aziz milletimizin desteği bizimle olduğu sürece sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için siyasi bukalemünların maskelerini indirmekte kararlıyız."

ERDOĞAN'DAN ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMAYAN CHP'YE TEPKİ

Öte yandan AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili yayımladığı ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye tepki gösteren Erdoğan, "3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız" dedi.