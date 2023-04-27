Erdoğan: 3 bin 500'e giremeyen engelli öğretmen adaylarımızın atamasını bugün gerçekleştirdik

3 bin 500 engelli öğretmenin atamaları 25 Nisan Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle yapılmıştı. Atama töreninde yaptığı açıklamada atanamayan engelli öğretmen adaylarının da en kısa zamanda atanacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Türkiye uzunca bir süre engelli bireylerinin geniş bir alanda haklarını kullanabilmeleri konusunda ciddi eksiklikler yaşamış bir ülkedir. Engellilerini ihmal eden bir ülke potansiyelinin bir kısmından vazgeçmiş demektir. Biz engellilerin hayata katılımı konusunda önemli reformalar gerçekleştirdik. Bir zihniyet devrimi gerçekleştirdik. Engellilerimizin her başarısından gurur duyuyorsak bu büyük dönüşüm sayesindedir.

"İSTER ENGELLİ İSTER ENGELSİZ HER VATANDAŞIN ÖNÜNDEKİ TÜM KAPILAR AÇIKTIR"

Medeniyet köklerimizde var olan değerleri imkanlarımızla birleştirerek ülkemizi dünyaya örnek olacak seviyeye çıkarmakta kararlıyız. Bu ülkenin ister engelli ister engelsiz her vatandaşı gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar açıktır. Çocuklarımıza, gençlerimize vereceğimiz en büyük hediye bu özgüvene sahip kılmaktır. Biz milletimizin kendisine imkan sağlandığında neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel her alanda başarılı olan insanlarımızın kurumsal yapı desteğiyle bu başarıları artıracağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MÜJDEYİ TWITTER HESABINDAN VERDİ

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bugünkü programlarına da katılamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salı günkü törende 3 bin 500'e giremeyip atanamayan adayların da atamalarının gerçekleştirildiği müjdesini verdi.

"TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun."