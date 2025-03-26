Erdoğan\'a soruldu: Turbun büyüğü CHP\'ye kayyum atanması mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine neden olan soruşturmaya da değinen Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı.

ERDOĞAN: HEYBEDEKİ BÜYÜK TURPLAR DAHA DÖKÜLMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak" diye konuştu.

"SEN ANLATIVER" DİYEREK GAZETECİYİ GÖSTERDİ

Konuşmasını tamamlayan Erdoğan'a Meclis koridorlarında bir gazeteci "Turbun büyüğü CHP'ye kayyum atanması mı?" sorusunu yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya Meclis'teki başka bir gazeteciye "Sen anlatıver" diyerek yanıt verdi.