Erdoğan'a soruldu: Turbun büyüğü CHP'ye kayyum atanması mı? - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'a soruldu: Turbun büyüğü CHP'ye kayyum atanması mı?

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AK Parti grup toplantısının çıkışında "Turbun büyüğü CHP'ye kayyum atanması mı?" sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki başka bir gazeteciye "Sen anlatıver" diyerek yanıt verdi.

26.03.2025 14:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine neden olan soruşturmaya da değinen Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı.

ERDOĞAN: HEYBEDEKİ BÜYÜK TURPLAR DAHA DÖKÜLMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak" diye konuştu.

"SEN ANLATIVER" DİYEREK GAZETECİYİ GÖSTERDİ

Konuşmasını tamamlayan Erdoğan'a Meclis koridorlarında bir gazeteci "Turbun büyüğü CHP'ye kayyum atanması mı?" sorusunu yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya Meclis'teki başka bir gazeteciye "Sen anlatıver" diyerek yanıt verdi.

Erdoğan\'a soruldu: Turbun büyüğü CHP\'ye kayyum atanması mı?

AK Parti, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'a soruldu: Turbun büyüğü CHP'ye kayyum atanması mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • BURAK HANZADE:
    yargı bağımsızssa turpların senin heybende ne işi var başçalan !!! 277 185 Yanıtla
  • BirNeFesSiir null:
    adam adam seninle ölümğne reis senin için biz yola kefenle çıktık Allah’ına kurban olayım senin!!! 147 251 Yanıtla
  • 205622:
    az kaldı halk havucu vericek size bademler 231 153 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    yargı bağımsız ise turpların senin heybende ne işi var ??? 212 118 Yanıtla
  • 032725:
    23 yıldır yolsuzluklarınızla,ülkeyi ne hale getirdiniz.Artık bu saatten sonra size yaprağım oy var 147 76 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Bu yaptıklarının demokrasilerde karşılığı yok bu yaptığın diktatörlük başka bir şey değil. İstiyorsun ki hiç kimse hiç bir parti kurum kuruluş sana karşı rakip olmasın tüm ülke sana biat etsin tek derdin bu ama çok beklersin. 142 59 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    trump yanlış anlayacak aptl adam diycek yine sana sus artık 117 83 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Kendi gazetecisi hazırlanan kumpası biliyorsa o nedenle sen anlat diyor Arkadaş. 125 52 Yanıtla
  • Sk 06:
    turp bizde emekli asgari ücretli vereceğiniz elinize 120 39 Yanıtla
  • Gaddar Kerim:
    duruşmayı TRT den canlı yayınlayıp ekremin nasıl yolsuzlukyaptığını bütün Türkiyeye göstermeye varmısın yokmusun onu söyle. gerisi laf-ı güzaf 96 31 Yanıtla
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