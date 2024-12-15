Bakan Tekin'in Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu - Son Dakika
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Politika

Bakan Tekin'in Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu

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TBMM Genel Kurulu'nda başlayan bütçe maratonu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri ile devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Bu sırada muhalefet sıralarından tepkiler geldi. Bakan Tekin, CHP sıralarına dönerek, 'Keşke bizim de Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz olsa' dedi.

15.12.2024 23:24  Güncelleme: 23:32
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda başlayan bütçe maratonu Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri ile devam ediyor.

CHP'Lİ VEKİLLERE VERDİĞİ YANIT OLAY OLDU

Yürütme adına söz alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile muhalefet sıraları arasında ilginç anlar yaşandı. Tekin, konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şahsı ve bakanlığı adına teşekkür etti. Bu sırada muhalefet sıralarında sesler yükseldi. Durum üzerine konuşmasına ara veren ve CHP sıralarına doğru dönen Bakan Tekin, "Sayın vekil biliyorum, keşke bizim de Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz olsa, hele şu konjonktür ortamında diye iç geçirdiğinizin farkındayım ama..." dedi.

Bakan Tekin\'in Erdoğan\'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP\'li vekillere verdiği yanıt olay oldu

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Son Dakika Politika Bakan Tekin'in Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Cemal Hekim:
    ALLAH REISI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN tek LIDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN 330 435 Yanıtla
    Çelikk:
    Mustafa Kemal Atatürk Ölümsüzdür 124 161
    Emrah Bayram:
    oğlum öyle demezsen tabiki koltuk gider altından 103 63
    AHMET YILMAZ:
    Cemalkarinusihim 56 59
  • Murat:
    Helal olsun sana çok güzel demiş.! Diğer partilerin liderleri PKK destekçisi DEM'Lİ dostlarının yanından ayrılmadığı için ülke sorunları için çözüm üretmiyorlar. 238 301 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Pkk ve Dem' lerle çözüm sürecinden önce ve sonra en fazla görüşen akp değilmiydi 101 69
    Kenann Sırmal:
    Ya nasıl bir kafa var bilmiyorum ama , terosit başı APO hainini mecliste konuşturmak , umut hakkı vermek isteyenlere bir lafın yok, hala DEM diyorsunuz, 95 55
  • Erol MARASLI:
    Bizim liderimiz belli.rte ve onun gibiler ancak piyon olurlar 161 192 Yanıtla
    Ercan Cikmaz:
    Demli Caycilarmi? 45 20
  • Erdal Cekicoglu:
    Bu CHP liler tedavisi olmayan hasta kliniklik vaka.1950 den beridir ülkeye yapılan hizmetlerin düşmanı insan CHP nin kurulma amacını anlıyoruz Türkiye düşmanlığı 138 209 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Tekin'in Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu - Son Dakika
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