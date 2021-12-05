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Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Sakarya'daki toplantısında partililere telefonla seslendi Açıklaması - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Sakarya'daki toplantısında partililere telefonla seslendi Açıklaması

05.12.2021 13:54
Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Sakarya'daki toplantısında partililere telefonla seslendi Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katıldığı AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Sakarya'daki toplantısına telefonla bağlanarak partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katıldığı AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Sakarya'daki toplantısına telefonla bağlanarak partililere hitap etti.

Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Yıldırım, partililerin "Reisi ara" tezahüratlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Buluşmaya bağlanan Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, 2023'e giden yolda bu tür istişare toplantılarının çok verimli olacağına inandığını söyledi.

Dün Siirt'te olduklarını anımsatan Erdoğan, "Siirt'te yapmış olduğumuz toplantılar da hamdolsun çok verimli ve faydalı oldu. Teşkilatımızın duymuş olduğu heyecanı Siirt'te de görmenin mutluluğunu yaşadık. Bir şeyi sizlerden özellikle rica ediyorum; Artık 2023'e giden yolda ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak yoğun çalışmanın içerisinde olmamız lazım. Ana kademe alanında çok yoğun çalışmalı, kadın kolları çalmadık kapı bırakmamalı, gençlik kollarımız ise yine TEKNOFEST kuşağı olarak yoğun çalışma içinde olmalı." dedi.

"İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım"

AK Parti'nin 19 yılda yaptığı çalışmaların tüm millete anlatılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Eğer bunu, millete mal edemiyorsak bilelim ki vebal altında oluruz. Çünkü hala neler yaptığımızı bilmeyenler var. Bunları milletimize anlatmamız lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul, bu işin adeta lokomotifi durumunda olmalıdır, çünkü lokomotif nereye gidiyorsa vagonlar da oraya gidiyor. İstanbul adeta bu işte lokomotiftir. Türkiye'nin şu anda 15 milyon nüfusuyla İstanbul'un, 2023, ardından 2024 olmak üzere, yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir. Şu anda seçimlerden bu yana İstanbul'da çivi çakılmıyor çivi, ağaç dikilmiyor. İstanbul artık garip. 2023'le birlikte yeniden doğuşu, yeniden dirilişi, başta İstanbul olmak üzere, kazanmamız ve kazandırmamız lazım. Onun için yükümüz ağır, Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Sakarya'daki toplantısında partililere telefonla seslendi Açıklaması
Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Sakarya'daki toplantısında partililere telefonla seslendi Açıklaması
Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Sakarya'daki toplantısında partililere telefonla seslendi Açıklaması
Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Sakarya'daki toplantısında partililere telefonla seslendi Açıklaması
Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Sakarya'daki toplantısında partililere telefonla seslendi Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, İstanbul, Sakarya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Sakarya'daki toplantısında partililere telefonla seslendi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Sakarya'daki toplantısında partililere telefonla seslendi Açıklaması - Son Dakika
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