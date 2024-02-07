Erdoğan, AK Parti\'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı

Politika

Azerbaycan bir kez daha "Aliyev" dedi, Erdoğan\'dan tebrik telefonu geldi

31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşırken siyasi partiler adaylarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılarak adaylarını tanıttı. Erdoğan, aday tanıtımı öncesi vatandaşlara hitap ederek Şanlıurfa'nın huzur ve kardeşliğin kıymetini çok iyi bildiğini ve kendilerinin dimdik ayakta olduğunu ifade etti.

Erdoğan: Evliyalar şehri Şanlıurfa huzurun, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız ayakta olacağız. Mesajı verdi.

"BİREYSEL HESAPLARIN PEŞİNDEN KOŞANLARDAN OLMADIK"

Erdoğan, "Şanlıurfa'nın ismi arkasına saklanıp kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan olmadık. Hepimiz beşeriz elbette eksiklerimiz, hatta hatalarımız çıkabilir. Şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkâr edemez." İfadeleriyle kente kazandırdıkları hizmetlerin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşa hitabının ardından adaylar da ilan edildi.

AK PARTİ ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI