Cumhurbaşkanı Erdoğan nüfus kaybıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "Güçlü aile, güçlü nüfus" söylemiyle bu konuya uzun süredir vurgu yapan Erdoğan "Ciddi manada nüfus kaybımız var. Bizim medeniyetimizde aile, toplumun çekirdeği ve bu çekirdeği bizim asla kaybetmememiz lazım. Buna yönelik olarak veriler özellikle de alarm durumuna geçmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi.
SON DAKİKA: Erdoğan: Alarm durumuna geçmemiz gerekiyor