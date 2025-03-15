Erdoğan ayaküstü sohbet ettiği Sırrı Süreyya Önder\'e tarih vermiş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayındaki çağrısıyla başlayan ve 27 Şubat'ta terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla yeni bir aşamaya geçen terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdoğan, DEM Parti heyeti ile talep gelmesi durumunda görüşebileceğini söyledi.

ERDOĞAN İLE ÖNDER ARASINDA AYAKÜSTÜ SOHBET

Geçtiğimiz günlerde ise TBMM'de milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeğinde DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tokalaştı. Erdoğan, Önder ile bir süre sohbet ederken, zaman zaman gülüşmeler yaşandığı görüldü.

ERDOĞAN, ÖNDER'E TARİH VERMİŞ

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, görüşmenin detaylarını açıkladı. Medya Haber Tv'ye konuşan Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmralı heyetiyle görüşme için tarih verdiğini belirtti.

"GÖRÜŞMEYİ BAYRAMDAN SONRA YAPARSAK DAHA İYİ OLUR"

Buldan şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı da gazetecilere 'İsterlerse randevu veririm' demesi üzerine harekete geçtik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder iftar yemeğinde bir araya geldiler. Ayaküstü sohbet ettiler. Orada 'bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur. Bayramdan sonra daha rahat bir araya geliriz, otururuz. Çünkü bazı hazırlıklarımız var' demiş. Dolayısıyla bu hazırlıkların ne olduğunu bilmemekle birlikte bu görüşmenin bayram sonrasına kaldığını söyleyebiliriz. Henüz tarihi net değil ama bayramdan hemen sonra ilk fırsatta Sayın Cumhurbaşkanı ile İmralı Heyeti olarak bir görüşme gerçekleştireceğiz. Kritik eşiğin aşıldığı bir dönemdeyiz. PKK'ye silahların bırakılması, kendini feshetmesine dair yapılan bir çağrı var. Ancak bu çağrıyla birlikte henüz somut adımların atılmadığını görüyoruz. Somut adımlar atıldığı andan itibaren, çağrı daha fazla yankı uyandıracak. Süreç daha fazla ivme kazanacak. Bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşacağız."