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Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bugün! Yerel seçimlerde 3 büyükşehir MHP'ye bırakılıyor - Son Dakika

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bugün! Yerel seçimlerde 3 büyükşehir MHP'ye bırakılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, 2024 Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerdeki işbirliğine son şeklini vermek üzere bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre, AK Parti ve MHP 30 büyükşehirde ortak adayla seçime gidecek ancak 2019'da olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa'da MHP'nin çıkaracağı adayın destekleneceği öne sürüldü.

29.11.2023 - 09:21,  Güncelleme: 09:26
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2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi hazırlıklar son sürat devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında beklenen görüşmenin bugün yapılacağı ifade edildi.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Cumhur İttifakı'nda 31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerde heyetler arası yapılan görüşmeler neredeyse tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün bir araya gelerek heyetlerin yaptığı çalışmalara son şeklini verecekleri ifade edilirken ittifak kapsamında heyetlerin stratejisini "il, ilçe ve belde bazında CHP'nin kazanabileceği yerlere göre oluşturduğuna" dikkat çekiliyor.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bugün! Yerel seçimlerde 3 büyükşehir MHP'ye bırakılıyor

ADANA, MERSİN VE MANİSA MHP'YE BIRAKILACAK

Cumhuriyet gazetesinde yer alan bilgiye göre, AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak adayla seçime gidecek. 30 büyükşehirden, 2019'da olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa'da "MHP'nin büyükşehir belediye başkan adayının destekleneceği", diğer büyükşehirde ise AK Parti'nin aday göstereceği bir isme destek verileceği belirtiliyor.

27 YERDE ORTAK ADAY

Görüşmelerde, deprem illerinin yönetimini, "deprem illerini daha hızlı kalkındırmak amacıyla, AK Parti'nin istediği" belirtiliyor. Ancak bu illerden olan Osmaniye ve Adana'nın MHP'ye bırakıldığı da kaydediliyor. AK Parti ve MHP ayrıca 27 il belediyesinde işbirliği yapacak. Bu belediyelerden 23'ünde AK Parti, 4'ünde ise MHP'nin adayının destekleneceği ifade ediliyor. Bu illerde Osmaniye'nin dışında CHP'nin yönetimindeki Kırşehir, Bartın, Amasya gibi il belediyelerinde de ittifak kapsamında MHP'li adayın destekleneceği söyleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bugün! Yerel seçimlerde 3 büyükşehir MHP'ye bırakılıyor - Son Dakika
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