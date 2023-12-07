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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra MHP'ye verilecek ilk il belli oldu - Son Dakika
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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra MHP'ye verilecek ilk il belli oldu

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti ve MHP kurmayları, Cumhur İttifakı olarak seçime birlikte girecekleri illeri belirleme noktasında sona geldi. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden sonra şu anda CHP'nin elinde olan Bolu'da MHP'nin adayı ile seçime girilebileceği öngörülüyor.

07.12.2023 - 11:22,  Güncelleme: 12:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki son görüşmede hangi illerde nasıl bir iş birliği yapılacağı konusunda anlaşma sağlanmıştı. Bu görüşmede, 2019 seçimlerinde ayrı ayrı aday çıkardıkları için muhalefetin kazandığı il belediyelerinde, aynı sonuçla karşı karşıya kalınmaması için, iş birliği yapılması kararlaştırılmıştı. İki partinin kurmayları illeri belirleme konusunda çalışmalarına devam ederken bu kapsamda AK Parti, Bolu'da seçime girmeyerek MHP'nin adayına destek verecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre; bu kapsamda, iki partinin kurmaylarının yaptığı çalışmalarda, 30 büyükşehir ile ilçelerinde nasıl bir iş birliği yapılacağı konusunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca 30 civarında il belediyesinde iş birliği yapılması, 20'den fazla il belediyesi için de AK Parti ve MHP'nin ayrı aday çıkarması kararlaştırıldı.

AK PARTİ BOLU'YU MHP'YE BIRAKIYOR

AK Parti kurmayları "Bir ilde muhalefetin oy oranı düşükse, bir varlık gösteremiyorlarsa buralarda MHP-AK Parti ayrı aday çıkaracak, iş birliği yapmaya gerek kalmayacak. 20-25 arası ilde AK Parti ve MHP olarak yarışacağımız görünüyor" dedi. Ayrıca şu anda CHP'nin elinde olan Bolu'da ise MHP'nin adayı ile seçime girilebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

İYİ PARTİ'NİN REDDİ KAZANMA İHTİMALİNİ ARTIRDI

AK Parti kaynakları, İyi Parti'nin CHP ile iş birliğine 'Hayır' kararı alması ve HEDEP'in kendi adayları ile seçime girme eğiliminde olmalarının İstanbul başta olmak üzere CHP'nin yönettiği Antalya, Muğla, Aydın, Adana, Mersin ve Eskişehir gibi büyükşehirlerde Cumhur İttifakı adaylarının kazanma ihtimalini artırdığına dikkat çekiyor. Ancak AK Parti kaynakları, CHP ve İYİ Parti arasında 'tavanda' bir iş birliği olmasa bile seçmen bazında 'tabanda' bir ittifakın kurulması seçeneğini de göz ardı etmiyor.

İSİM ANKETLERİ BAŞLIYOR

Öte yandan AK Parti cephesinde, mevcut belediye başkanları ile yapılan memnuniyet anketleri de tamamlandı. AK Parti kurmayları 4 anket yaparak vatandaşın mevcut AK Parti belediye başkanlarından memnun olup olmadıklarına yönelik verileri aldıklarını kaydetti. Şimdi tüm Türkiye'de adaylarla ilgili anketlere başlayacaklarını ifade eden AK Parti kaynakları, özellikle aday tespit komisyonu çalışmaları sırasında kritik illerdeki adaylar arasında birden fazla anket yapacaklarını, bazen 5-6 ismi, 2'ye düşürerek, nabız tutacaklarını söyledi.

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SON DAKİKA: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra MHP'ye verilecek ilk il belli oldu - Son Dakika
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