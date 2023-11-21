 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
"Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak" diyenlere verdiği yanıt, parti grubunu ayağa kaldırdı - Son Dakika

"Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak" diyenlere verdiği yanıt, parti grubunu ayağa kaldırdı

Parti grubunda değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından mı atacak?" diyenlere sert sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, "Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz. MHP yancı değildir, ikbale meraklı değildir" ifadelerini kullandı.

21.11.2023 - 11:17,  Güncelleme: 11:41
Abone Ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "50+1 şartının değişmesi gerekiyor" açıklaması üzerinden "Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak" yönünde yorumlar yapanlara sert çıkan Bahçeli, "Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz" dedi.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN "50+1" YORUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bugün partisinin grup toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ERDOĞAN, BAHÇELİ'Yİ SIRTINDAN ATACAK DİYENLER İYİ DİNLESİN"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak" yönünde yapılan yorumlara zehir zemberek sözlerle tepki gösteren Bahçeli, "AK Parti ile MHP'nin arasını açmak isteyenler iyi dinlesin! Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz.

"BİZ ZİLLET DEĞİL, TÜRK MİLLETİNİN KENDİSİYİZ"

MHP yancı değildir. İkbale meraklı değildir. Türk milletinin serden geçti şuuru, düşmana sıkılacak son kurşunudur. Tekrar hatırlatayım, Sayın cumhurbaşkanı ile diyaloğumuz harbidir. Saygı ve sevgi temellidir. Hiç kimse de aramıza giremeyecektir. Biz zillet değil, Türk milletinin kendisiyiz. Terörle mücadelede kesin sonuç almak için, iç ve dış sorun alanlarının birer birer üstesinden gelmek için, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleşmesi için cumhur ittifakının devam etmesinden yanayız" dedi.

Devlet Bahçeli, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak' diyenlere verdiği yanıt, parti grubunu ayağa kaldırdı - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Bakan Işıkhan'dan 2024'te asgari ücrete tek zam sinyali
11:57 Yolcu şarkısıyla bir döneme damga vuran Ali Güven: Sevgilim beni en yakın iki arkadaşımla aldattı
11:50 Devlet Bahçeli'den Dilan Polat yorumu: Kokuşmuşluk alametidir
11:45 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğinin boyutunu Oğan üzerinden anlattı: İçimiz acısa bile ses çıkarmadık
11:17 "Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak" diyenlere verdiği yanıt, parti grubunu ayağa kaldırdı
11:15 Altının gram fiyatı rekor seviye olan 1.846 liradan işlem görüyor
11:07 Yükselişini sürdüren dolar 28,80'den işlem görüyor
11:03 Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırı yüzde 90'a çıkarılacak
10:57 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "50+1 şartı değişmeli" yorumuna karşı çıktı
10:42 CHP lideri Özel'in Kürt devleti isteyen soprano Pervin Chakar'ın elini öpmesi ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2023 12:27:16. #1.11#
SON DAKİKA: "Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak" diyenlere verdiği yanıt, parti grubunu ayağa kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement