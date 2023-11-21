"Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak" diyenlere verdiği yanıt, parti grubunu ayağa kaldırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "50+1 şartının değişmesi gerekiyor" açıklaması üzerinden "Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak" yönünde yorumlar yapanlara sert çıkan Bahçeli, "Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz" dedi.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN "50+1" YORUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bugün partisinin grup toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ERDOĞAN, BAHÇELİ'Yİ SIRTINDAN ATACAK DİYENLER İYİ DİNLESİN"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak" yönünde yapılan yorumlara zehir zemberek sözlerle tepki gösteren Bahçeli, "AK Parti ile MHP'nin arasını açmak isteyenler iyi dinlesin! Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz.

"BİZ ZİLLET DEĞİL, TÜRK MİLLETİNİN KENDİSİYİZ"

MHP yancı değildir. İkbale meraklı değildir. Türk milletinin serden geçti şuuru, düşmana sıkılacak son kurşunudur. Tekrar hatırlatayım, Sayın cumhurbaşkanı ile diyaloğumuz harbidir. Saygı ve sevgi temellidir. Hiç kimse de aramıza giremeyecektir. Biz zillet değil, Türk milletinin kendisiyiz. Terörle mücadelede kesin sonuç almak için, iç ve dış sorun alanlarının birer birer üstesinden gelmek için, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleşmesi için cumhur ittifakının devam etmesinden yanayız" dedi.