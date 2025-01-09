Erdoğan-Bahçeli zirvesi öncesi MHP'den dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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Politika

Erdoğan-Bahçeli zirvesi öncesi MHP'den dikkat çeken paylaşım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. DEM Parti'nin İmralı görüşmesinin de ele alınmasının beklendiği görüşme öncesinde MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Ayrışmadan uzlaşmak, yönetimden kaynaşmak için gün bugündür" ifadeleri yer aldı.

09.01.2025 11:22
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DEM Parti, 28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. DEM Parti'den oluşan heyet, İmralı görüşmesinin ardından Meclis'te bulunan siyasi partiler arasında ilk ziyareti MHP'ye yapmış, Bahçeli de heyeti kapıda karşılamıştı.

ZİRVENİN SAATİ AÇIKLANDI

Gündemdeki sıcaklığını koruyan gelişmelerin ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin saat 16.30'da bir görüşme gerçekleştirecekleri duyuruldu.

İMRALI KONUSU MASADA OLACAK

Görüşmenin gündeminde Bahçeli'nin İmralı çağrısının ardından yaşananlar ve konuyla ilgili hükümet devlet nezdinde atılacak adımların olması da bekleniyor.

Erdoğan-Bahçeli zirvesi öncesi MHP'den dikkat çeken paylaşım

MHP'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İki liderin 14 Kasım'ın ardından gerçekleştireceği yeni yılın ilk görüşmesi öncesinde MHP'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ayrışmadan uzlaşmak, yönetimden kaynaşmak için gün bugündür" ifadeleri yer aldı. Paylaşımın ardından görüşme sonrası yeni süreçle ilgili adımlar atılacağı yönünde yorumlar yapıldı.

Erdoğan-Bahçeli zirvesi öncesi MHP\'den dikkat çeken paylaşım

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Son Dakika Politika Erdoğan-Bahçeli zirvesi öncesi MHP'den dikkat çeken paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Celal Özdemir:
    Mesaj alındı akşam a haberde APO SErBesttir denirse ŞAŞIRMAYIN........ 57 8 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    Öcalan nezaman aranıza katilcak 53 9 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    akpmhpkk 48 9 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    Biliniz ki; TARİH SİZİ AFFETMEYECEK, daha düne kadar terörün siyasi uzantısı DEM ile kolkolalar diyerek muhalefete çakma montaj videolarla iftira atanlar, bu gün gördük ki terösist başı bebek katili ÖCALAN'a heyet göndererek medet uman sizlersiniz, ülke genelinde %7 oy oranı DEM'in kuyruğunda kaybolup gideceksiniz, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir, 45 7 Yanıtla
  • Hasan Koca:
    Devlet bey keşke bu emekli ve asgari ücretlinin halı ne olacak diye sorsa reyise 44 5 Yanıtla
  • Abdullah .:
    mileti temsil eden bir Milet vekili aranıyor idamı mesclise getirecek . 38 5 Yanıtla
    Alparslan:
    vala her şeye gebe artık Türkiye inşallah ,80 dönemini aramayiz 0 0
  • Alparslan:
    he he notunuz verildi her kim aponpicinden medet umuyor ise ya ortağıdır ya da ihanet içindedir artık bir vatandaş olarak görüşüm bu yetmedi mi eski çözüm sürecinde verdiğimiz yiğitler siz boş durdukça ikbalininz için insan dlfeda ediyorsunuz baskangayr yok dert anayasa degistircek çoğunluk başka derdiniz yok onu da basaramaycaksiniz 24 5 Yanıtla
  • alos :
    BU İKİ SİYASİ PARTİNİN DEM'İ İYİCE KAÇTI. 21 4 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    sizin ikinizin de pili bitti halk yalanı sevmez haydi güle güle . 11 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Erdoğan-Bahçeli zirvesi öncesi MHP'den dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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