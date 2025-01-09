DEM Parti, 28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. DEM Parti'den oluşan heyet, İmralı görüşmesinin ardından Meclis'te bulunan siyasi partiler arasında ilk ziyareti MHP'ye yapmış, Bahçeli de heyeti kapıda karşılamıştı.
Gündemdeki sıcaklığını koruyan gelişmelerin ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin saat 16.30'da bir görüşme gerçekleştirecekleri duyuruldu.
Görüşmenin gündeminde Bahçeli'nin İmralı çağrısının ardından yaşananlar ve konuyla ilgili hükümet devlet nezdinde atılacak adımların olması da bekleniyor.
İki liderin 14 Kasım'ın ardından gerçekleştireceği yeni yılın ilk görüşmesi öncesinde MHP'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ayrışmadan uzlaşmak, yönetimden kaynaşmak için gün bugündür" ifadeleri yer aldı. Paylaşımın ardından görüşme sonrası yeni süreçle ilgili adımlar atılacağı yönünde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Politika › Erdoğan-Bahçeli zirvesi öncesi MHP'den dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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