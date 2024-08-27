Erdoğan "Boğaz\'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu\'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90\'ı buna inanmaz

emre:

Yapmış yine laf salatasını. Bu yaptığını ak partili bir belediye yapsaydı bunların hepsi o inşaatın önüne kendilerini atmıştı bile. Milleti sokağa bile çağırırlardı. Kendileri yapınca zeytinyağı gibi üste çıkıyorlar. Denecek söz bulamıyorum artık. Olan bize, ülkemize, geleceğimize oluyor. Biz ne yapıyoruz, sen chp lisin sen ak partilisin vs. vs. kavga içerisindeyiz. Arkadaşlar bu ülke hepimizin, birlikte sahip çıkmalıyız. Kim yanlış yaparsa yanlış demeliyiz, şakşakcı olmaya gerek yok