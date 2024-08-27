Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz - Son Dakika
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Politika

Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Boğazdaki kaçak villa para babalarına peşkeş çekildi" sözlerine yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Sokağa çıkın, 'Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi' deyin, sokaktaki insanların yüzde 90'ı buna inanmaz. Tersini sorun inanırlar" dedi.

27.08.2024 14:07  Güncelleme: 14:20
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'We Haliç' Hak Sahipleri Daire Eşleşme Kura Töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt geldi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te katıldığı toplu açılış töreninde Üsküdar Vaniköy'de imara uygun olmayan bölgede kaçak villa inşaatına tepki göstererek "Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" demişti.

"YÜZDE 90'I BUNA İNANMAZ"

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği İBB Başkanı İmamoğlu, "Sokağa çıkın, 'Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi' deyin, sokaktaki insanların yüzde 90'ı buna inanmaz. Tersini sorun inanırlar" sözleriyle Erdoğan'a yanıt verdi.

"MUHATAP ALMIYORUM"

İmamoğlu, gerçekleştirdiği Avrupa seyahatleri için yapılan yorumlar için ise, "Çok seviyesi düşük laflar. Muhatap almıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Boğaz\'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu\'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90\'ı buna inanmaz

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, 3-sayfa, Yerel Haberler, Gündem, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan 'Boğaz'ı peşkeş çektiler' dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz - Son Dakika

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    Yorumlar (21)

  • Ozgur Turker: Ekrem Imamoglu bu ulkenin basina gelebilecek en buyuk sorunlardan bir tanesi olacak. 116 65 Yanıtla
  • Coşkun Aksu: Niye inanmıyor yalan makinası 96 34 Yanıtla
  • Ali yildirim: Çok şanslı, kurulu düzene geldi. Herşeyi ‘muhatap almıyorum’ diyerek bu zamana kadar geldi. 69 30 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet: Ekrem haklı çünkü chp ve Erdoğan karşıtı seçmende şu var. Ekrem çıkıp deseki evet ben peşkeş çektim,seçmen iyi yapmışsın der yine chp den vazgeçmez 69 17 Yanıtla
  • RÜSTEM PEHLİVAN: Algıya bak! İnsanların %90'nının inanmayacağı konusunu nasıl bilebilir sayın Başkan. 50 26 Yanıtla
  • emre: Yapmış yine laf salatasını. Bu yaptığını ak partili bir belediye yapsaydı bunların hepsi o inşaatın önüne kendilerini atmıştı bile. Milleti sokağa bile çağırırlardı. Kendileri yapınca zeytinyağı gibi üste çıkıyorlar. Denecek söz bulamıyorum artık. Olan bize, ülkemize, geleceğimize oluyor. Biz ne yapıyoruz, sen chp lisin sen ak partilisin vs. vs. kavga içerisindeyiz. Arkadaşlar bu ülke hepimizin, birlikte sahip çıkmalıyız. Kim yanlış yaparsa yanlış demeliyiz, şakşakcı olmaya gerek yok 43 13 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Hayatımda gördüğüm en rahat adam,ülke yansa umurunda olmaz.. 32 8 Yanıtla
  • Nuri Varol: ah be basgan angarayi parsel parsel sattinmi. ;)) 28 5 Yanıtla
  • Tazmanya: parsel parsel 20 1 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük: Bir kirli siyaset dili yapıldı iktidardara karşı yazık ülkemizde siyaset seviyesi düştü 9 5 Yanıtla
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