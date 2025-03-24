Erdoğan CHP\'yi topa tutarken Yerlikaya\'nın verdiği tepki bomba

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, CHP'ye zehir zemberek sözlerle yüklendi. Ekrem İmamoğlu protestoları üzerinden CHP'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokaklarda yaşananların sorumlusunun CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu söyledi.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE SERT SÖZLER

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bakıyorsunuz polisimizin ücretini ödeyerek pamuk şekeri çocuklara verilmesi ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiri meselesi yapılıyor. Sokak teröristlerine kucak açanlar, polisin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyor.

"PAMUK ŞEKER DAĞITILMASI RAHATSIZ EDİYOR"

Daha düne kadar şehir şehir oy dilenenler, utanmadan pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar. Polise asit atılması ile balta ile saldırılması ile bir sorunları yok. Milletin malının mülkünün yağmalanması ile bir sıkıntıları yok. Tarihi camilerimizin avlusunun meyhaneye çevrilmesi ile meseleleri yok. Ama pamuk şeker dağıtılması rahatsız ediyor."

YERLİKAYA'DAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti topa tutarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiği tepki dikkat çekti. Yerlikaya'nın o anlarda sık sık başını salladığı görüldü.