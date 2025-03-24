Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba - Son Dakika
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Politika

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

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Kabine'nin ardından yaptığı açıklamada, sokak olayları üzerinden CHP'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Polise asit atılması ile balta ile saldırılması ile bir sorunları yok. Tarihi camilerimizin avlusunun meyhaneye çevrilmesi ile meseleleri yok. Ama pamuk şeker dağıtılması rahatsız ediyor.'' dedi. O sırada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın üst üste başını sallaması dikkat çekti.

24.03.2025 19:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, CHP'ye zehir zemberek sözlerle yüklendi. Ekrem İmamoğlu protestoları üzerinden CHP'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokaklarda yaşananların sorumlusunun CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu söyledi.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE SERT SÖZLER

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bakıyorsunuz polisimizin ücretini ödeyerek pamuk şekeri çocuklara verilmesi ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiri meselesi yapılıyor. Sokak teröristlerine kucak açanlar, polisin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyor.

"PAMUK ŞEKER DAĞITILMASI RAHATSIZ EDİYOR"

Daha düne kadar şehir şehir oy dilenenler, utanmadan pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar. Polise asit atılması ile balta ile saldırılması ile bir sorunları yok. Milletin malının mülkünün yağmalanması ile bir sıkıntıları yok. Tarihi camilerimizin avlusunun meyhaneye çevrilmesi ile meseleleri yok. Ama pamuk şeker dağıtılması rahatsız ediyor."

YERLİKAYA'DAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti topa tutarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiği tepki dikkat çekti. Yerlikaya'nın o anlarda sık sık başını salladığı görüldü.

Erdoğan CHP\'yi topa tutarken Yerlikaya\'nın verdiği tepki bomba

İçişleri Bakanı, Politika, 3-sayfa, Kabine, Gündem, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (56)

  • Eren Türkmen:
    Yine sıkıştı camilerimize saldırıyolar yalanını sıkıyor 558 363 Yanıtla
    Ömer GNC:
    Şehzadebaşı camisinde içip nara atan kapısını kıran pçleri görmedin mi? 0 0
  • ferudun ozmen:
    İçinden diyordur.. Hiç mi Allah korkun yok sürekli yalan söyleme sürekli iftira. Birde bunları oruçluyken yapıyor günah kat be kat artıyor. Yatacak yerin yok Erdoğan bu dünyada işin iş saraylarda yaşıyorsun keyfini çıkar öteki tarafta saray yok sana. 432 262 Yanıtla
    Ömer GNC:
    ölüsü ülkeye zarar veren kanunla seçilen atan seçimsiz yönetti ya. Hah işte Erdoğan seçilerek onun 2 katı yönetti kuyruk acınız bitmez 0 0
    Murat Iltaş:
    bu ülkenin yarısının oyunu almış reise ismiyle hitap esiyorsan sen dinide yanlış öğrenmişsin beynamaz. 0 0
    Hidir Akbaba:
    maloş mişotakis 0 0
  • Ali Yanik:
    Ak parti ve mhp'ye kayyum atansın 456 228 Yanıtla
    Efsane Karadenizli:
    Asıl CHP'ye Kayyum atansın reis başımızda Allah'ın uzun ömürler versin siz çatlamaya devam edin 0 0
    Hidir Akbaba:
    kayyum iyi bişe deil ki. zamanında annanna da atanmıştı sonuç ortada 0 0
    İlyas null:
    anana atayacaklar kayyumu?? 0 0
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